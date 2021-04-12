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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3134313531363137

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 154
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
49
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:34

  kluychkooleg написав:
Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт?


Как бы эти данные не являются секретом

https://www.unian.net/society/bolee-che ... 75200.html

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... rafii-nanu
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:45

  kluychkooleg написав:
Попрошайничать - последнее дело.
Не верь, не бойся, не проси.
Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?


Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Востаннє редагувалось tumos в Пон 12 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину.
https://www.businesstoday.in/latest/tre ... 36149.html
Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:30

Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке. Причём ещё "вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI)". Закупка понятна - вакцин в Индии не хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке

Про закупівлю Індією російської вакцини там ні слова:
Индийская фармацевтическая компания Dr Reddyʼs Lab провела собственное испытание препарата и теперь сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы доставлять вакцину в Индию и другие страны.

Вони хочуть наладити виробництво своєї вакцини в Індії, бо самі не можуть:

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), под кураторством которого была разработана вакцина, 5 апреля сообщил о соглашении с индийской биотехнологической компанией Panacea Biotec о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/04/2021/6 ... 0b19658fad
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:05

  justit написав:
  ol_zy написав:Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...


"Занос" - не обязанность вроде как.
"Правило хорошего тона" скорей.

В СМИ не видел об этом ничего.
На Фейсбуке тоже.

Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно).
Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя.

при чем тут фейсбук ??? :? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???
я рассказал реальную историю брата (бывший главный санитарный врач Ужгорода, давно бывший ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50), . Никто в фейсбуках раздувать это не стал , произошло 20 марта , вчера вечером историю в подробностях и деталях рассказала по скайпу ( живет отдельно в другой части Украины в селе на Черниговщине ) .
С умершим лично не знаком с его сестрой лично знаком уже лет 20, простая женщина с села, работала 20 лет в аптеке , пока аптеку в селе не закрыли.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:30

В Сан-Марино после вакцинации «Спутником V» начали ослаблять карантин
С понедельника в стране возобновляют работу школы, а также бары и рестораны. Заведения общественного питания смогут работать до 21:30. Также для жителей стали вновь доступны парки и музеи.

Также сообщается, что с 18 апреля в стране сдвинется время начала комендантского часа. Он будет начинаться не в 22:00, а позже.

К 26 апреля комендантский час планирует отменить совсем. Планируется, что в тот же день в Сан-Марино начнут работать театры и кино.
Далее по ссылке:
https://iz.ru/1150153/2021-04-12/v-san- ... t-karantin
Для особо озабоченных: внутри ссылка на сайт итальянского телеканала.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Баблонавт написав:в Сан-Марино

Население 30 с небольшим тысяч человек. Именно столько была избыточная смертность в РФ в феврале 2021 года. (в январе была +50 тысяч).
Спасибо Вова за щедрость, в росии земли много, есть где закапывать своих. :lol:
З.Ы. Из 17 тыс уколотых доз (всего сделано в санмарино) , 3 тысячи были Pfizer.
Hotab
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Пон 12 кві, 2021 13:27
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