Как бы эти данные не являются секретом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:34
Как бы эти данные не являются секретом
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:45
Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Востаннє редагувалось tumos в Пон 12 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину.
Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:30
Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке. Причём ещё "вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI)". Закупка понятна - вакцин в Индии не хватает.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Про закупівлю Індією російської вакцини там ні слова:
Вони хочуть наладити виробництво своєї вакцини в Індії, бо самі не можуть:
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), под кураторством которого была разработана вакцина, 5 апреля сообщил о соглашении с индийской биотехнологической компанией Panacea Biotec о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V»
Подробнее на РБК:
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:05
при чем тут фейсбук ??? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???
я рассказал реальную историю брата (бывший главный санитарный врач Ужгорода, давно бывший ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50), . Никто в фейсбуках раздувать это не стал , произошло 20 марта , вчера вечером историю в подробностях и деталях рассказала по скайпу ( живет отдельно в другой части Украины в селе на Черниговщине ) .
С умершим лично не знаком с его сестрой лично знаком уже лет 20, простая женщина с села, работала 20 лет в аптеке , пока аптеку в селе не закрыли.
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:30
В Сан-Марино после вакцинации «Спутником V» начали ослаблять карантин
С понедельника в стране возобновляют работу школы, а также бары и рестораны. Заведения общественного питания смогут работать до 21:30. Также для жителей стали вновь доступны парки и музеи.
Также сообщается, что с 18 апреля в стране сдвинется время начала комендантского часа. Он будет начинаться не в 22:00, а позже.
К 26 апреля комендантский час планирует отменить совсем. Планируется, что в тот же день в Сан-Марино начнут работать театры и кино.
Далее по ссылке:
Для особо озабоченных: внутри ссылка на сайт итальянского телеканала.
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Население 30 с небольшим тысяч человек. Именно столько была избыточная смертность в РФ в феврале 2021 года. (в январе была +50 тысяч).
Спасибо Вова за щедрость, в росии земли много, есть где закапывать своих.
З.Ы. Из 17 тыс уколотых доз (всего сделано в санмарино) , 3 тысячи были Pfizer.
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