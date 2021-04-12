Додано: Пон 12 кві, 2021 15:05

justit написав: ol_zy написав: Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь... Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...



"Занос" - не обязанность вроде как.

"Правило хорошего тона" скорей.



В СМИ не видел об этом ничего.

На Фейсбуке тоже.



Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно).

Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя. "Занос" - не обязанность вроде как."Правило хорошего тона" скорей.Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно)., ну или правда, но доказать ничего нельзя.

при чем тут фейсбук ???меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???я рассказал реальную историю брата () моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50), . Никто в фейсбуках раздувать это не стал , произошло 20 марта , вчера вечером историю в подробностях и деталях рассказала по скайпу ( живет отдельно в другой части Украины в селе на Черниговщине ) .С умершим лично не знаком с его сестрой лично знаком уже лет 20, простая женщина с села, работала 20 лет в аптеке , пока аптеку в селе не закрыли.