kluychkooleg написав: Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт?
kluychkooleg написав: Попрошайничать - последнее дело. Не верь, не бойся, не проси. Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Востаннє редагувалось tumos в Пон 12 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину. https://www.businesstoday.in/latest/tre ... 36149.html Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка.
Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке. Причём ещё "вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI)". Закупка понятна - вакцин в Индии не хватает.
ЛАД написав:Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке
Про закупівлю Індією російської вакцини там ні слова:
Индийская фармацевтическая компания Dr Reddyʼs Lab провела собственное испытание препарата и теперь сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы доставлять вакцину в Индию и другие страны.
Вони хочуть наладити виробництво своєї вакцини в Індії, бо самі не можуть:
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), под кураторством которого была разработана вакцина, 5 апреля сообщил о соглашении с индийской биотехнологической компанией Panacea Biotec о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V»
ol_zy написав:Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...
"Занос" - не обязанность вроде как. "Правило хорошего тона" скорей. В СМИ не видел об этом ничего. На Фейсбуке тоже.
Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно). Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя.
при чем тут фейсбук ??? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ??? я рассказал реальную историю брата (https://www.facebook.com/vastschenko/ ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50), . Никто в фейсбуках раздувать это не стал , произошло 20 марта , вчера вечером историю в подробностях и деталях рассказала по скайпу ( живет отдельно в другой части Украины в селе на Черниговщине ) . С умершим лично не знаком с его сестрой лично знаком уже лет 20, простая женщина с села, работала 20 лет в аптеке , пока аптеку в селе не закрыли.
Востаннє редагувалось yama в Пон 12 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
В Сан-Марино после вакцинации «Спутником V» начали ослаблять карантин С понедельника в стране возобновляют работу школы, а также бары и рестораны. Заведения общественного питания смогут работать до 21:30. Также для жителей стали вновь доступны парки и музеи.
Также сообщается, что с 18 апреля в стране сдвинется время начала комендантского часа. Он будет начинаться не в 22:00, а позже.
К 26 апреля комендантский час планирует отменить совсем. Планируется, что в тот же день в Сан-Марино начнут работать театры и кино. Далее по ссылке: https://iz.ru/1150153/2021-04-12/v-san- ... t-karantin Для особо озабоченных: внутри ссылка на сайт итальянского телеканала.
Население 30 с небольшим тысяч человек. Именно столько была избыточная смертность в РФ в феврале 2021 года. (в январе была +50 тысяч). Спасибо Вова за щедрость, в росии земли много, есть где закапывать своих. З.Ы. Из 17 тыс уколотых доз (всего сделано в санмарино) , 3 тысячи были Pfizer.
kluychkooleg написав: Попрошайничать - последнее дело. Не верь, не бойся, не проси. Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Да, просить денег называется попрошайничать. Просят обычно на дорогое лечение в Германии или Израиле. Почему именно этот ребенок должен лечиться в Германии, а не тысячи других, таких же?
kluychkooleg написав:...... Да, просить денег называется попрошайничать. Просят обычно на дорогое лечение в Германии или Израиле. Почему именно этот ребенок должен лечиться в Германии, а не тысячи других, таких же?
Люди не могут думать и заботиться о "тысячах детей", а о своём ребёнке обязаны и хотят. И да, попрошайничать плохо, но когда речь идёт о здоровье и, тем более, жизни своего ребёнка, человек пойдет на многое.