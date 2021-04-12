Додано: Пон 12 кві, 2021 18:42

kluychkooleg написав: Да, я не пошлю денег условной Жанне Фриске или условной матери-алгоголичке Оксаны Макар.

Но я много помогал тем, кто не просил, но я знал, что они нуждаются. Да, я не пошлю денег условной Жанне Фриске или условной матери-алгоголичке Оксаны Макар.Но я много помогал тем, кто не просил, но я знал, что они нуждаются.

Значит единственным препятствием для оказания помощи является именно факт обращения, а не суть проблемы у просящего ? Если есть отторжение к просьбам условных Фриске или матери-алкоголичке, то означает ли что все просящие попадают под критерии этих условных лиц ?Любопытно как вы узнавали о нуждах тем кому помогали. Не унижали ли вы их своей помощью, если они того не просили ? (в этом вопросе немного троллинга)