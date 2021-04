Додано: Пон 12 кві, 2021 17:29

ЛАД написав: "Доставлять вакцину" я понимаю как "закупать и привозить", а не "производить". "Доставлять вакцину" я понимаю как "закупать и привозить", а не "производить".

В РБК було тільки про виробництво, а не постачання. Не всім виданням треба беззаперечно вірити.Explaining the new strategy to manufacture additional vaccine doses, a source said "India currently has 2 COVID-19 vaccines being manufactured locally: Covishield and Covaxin, and we can expect five more vaccines by Q3 2021. These vaccines are Sputnik V vaccine (in collaboration with Dr. Reddy's), Johnson & Johnson vaccine (in collaboration with Biological E), Novavax vaccine (in collaboration with Serum India), Zydus Cadila's vaccine, and Bharat Biotech's Intranasal Vaccine. Safety and efficacy are the Union government's primary concerns while granting emergency use authorisation (EUA) to any COVID-19 vaccine in the country."Russian Direct Investment Fund (RDIF) has tied up with a host of Indian pharmaceutical players such as Hyderabad based Dr Reddy's Laboratories, Hetero Biopharma, Gland Pharma, Stelis Biopharma and Vichrow Biotech for the production of vaccine doses. With a production capacity of 850 million doses in the country, Sputnik V will provide a major shot in the arm in the fight against COVID-19.Read more at: