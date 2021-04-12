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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3135313631373138

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 154
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
49
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:00

  lapay написав:
  ЛАД написав:Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке

Про закупівлю Індією російської вакцини там ні слова:
Индийская фармацевтическая компания Dr Reddyʼs Lab провела собственное испытание препарата и теперь сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы доставлять вакцину в Индию и другие страны.

"Доставлять вакцину" я понимаю как "закупать и привозить", а не "производить".

:D Вони хочуть наладити виробництво своєї вакцини в Індії, бо самі не можуть:

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), под кураторством которого была разработана вакцина, 5 апреля сообщил о соглашении с индийской биотехнологической компанией Panacea Biotec о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/04/2021/6 ... 0b19658fad

Здесь, действительно, говорится о производстве. Но надо бы поискать - это подписан договор или какой-нибудь "меморандум о намерениях".
А с причиной, по которой Индия хочет закупать российский Спутник, я согласен и писал то же самое по
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:20

  ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:......
Да, просить денег называется попрошайничать.
Просят обычно на дорогое лечение в Германии или Израиле.
Почему именно этот ребенок должен лечиться в Германии, а не тысячи других, таких же?

Люди не могут думать и заботиться о "тысячах детей", а о своём ребёнке обязаны и хотят.
И да, попрошайничать плохо, но когда речь идёт о здоровье и, тем более, жизни своего ребёнка, человек пойдет на многое.


Дело хозяйское, но я никогда просящим ничего не даю, но и сам никогда ни у кого ничего не прошу.
Фриске вон тоже денег слали. Да и просто мошенников тьма.
Не просящим бывает помогаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:28

  lapay написав:.....
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), под кураторством которого была разработана вакцина, 5 апреля сообщил о соглашении с индийской биотехнологической компанией Panacea Biotec о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V»


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/04/2021/6 ... 0b19658fad

В статье о Panacea Biotec в английской Вики:
По состоянию на июль 2020 года компания также разрабатывает вакцину против SARS-COV-2, используя подход полностью инактивированного вируса. В апреле 2020 года она также получила огромные инвестиции от американской фармацевтической компании.

Не знаю, чем закончилось. Не вышло?

P.s. На сайте Panacea Biotec опубликован пресс-релиз от 05.04 о соглашении с РФПИ без каких-либо подробностей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 кві, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:"Доставлять вакцину" я понимаю как "закупать и привозить", а не "производить".

В РБК було тільки про виробництво, а не постачання. Не всім виданням треба беззаперечно вірити.

Explaining the new strategy to manufacture additional vaccine doses, a source said "India currently has 2 COVID-19 vaccines being manufactured locally: Covishield and Covaxin, and we can expect five more vaccines by Q3 2021. These vaccines are Sputnik V vaccine (in collaboration with Dr. Reddy's), Johnson & Johnson vaccine (in collaboration with Biological E), Novavax vaccine (in collaboration with Serum India), Zydus Cadila's vaccine, and Bharat Biotech's Intranasal Vaccine. Safety and efficacy are the Union government's primary concerns while granting emergency use authorisation (EUA) to any COVID-19 vaccine in the country."

Russian Direct Investment Fund (RDIF) has tied up with a host of Indian pharmaceutical players such as Hyderabad based Dr Reddy's Laboratories, Hetero Biopharma, Gland Pharma, Stelis Biopharma and Vichrow Biotech for the production of vaccine doses. With a production capacity of 850 million doses in the country, Sputnik V will provide a major shot in the arm in the fight against COVID-19.

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/ne ... aign=cppst
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:00

По-моему толковое интервью

Імунітет і коронавірус: як реагує організм, як впливає на імунітет хвороба, а як – вакцина - https://life.liga.net/poyasnennya/interview/immunitet-i-koronavirus-kak-reagiruet-organizm-kak-vliyaet-bolezn-a-kak-ivaktsina
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:01

lapay
Посмотрел сайты первых двух компаний из Вашей ссылки - Dr Reddy's Laboratories, Hetero Biopharma.
На их сайтах ни слова о каких-либо соглашениях и вообще о производстве вакцин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:15

  kluychkooleg написав:Да, просить денег называется попрошайничать.

Где вы рассмотрели в просьбе на оказание помощи в лечении признак того, что процесс сбора денежных средств является основным средством получения дохода ?

  kluychkooleg написав:Просят обычно на дорогое лечение в Германии или Израиле.
Почему именно этот ребенок должен лечиться в Германии, а не тысячи других, таких же?

Понятно, в этой системе координат, не окажете помощь хоть какому-то, любому, даже имея возможность.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:24

  tumos написав:
  kluychkooleg написав:Да, просить денег называется попрошайничать.

Где вы рассмотрели в просьбе на оказание помощи в лечении признак того, что процесс сбора денежных средств является основным средством получения дохода ?

  kluychkooleg написав:Просят обычно на дорогое лечение в Германии или Израиле.
Почему именно этот ребенок должен лечиться в Германии, а не тысячи других, таких же?

Понятно, в этой системе координат, не окажете помощь хоть какому-то, любому, даже имея возможность.


Да, я не пошлю денег условной Жанне Фриске или условной матери Оксаны Макар.

Но я много помогал тем, кто не просил, но я знал, что они нуждаются.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:42

  kluychkooleg написав:Да, я не пошлю денег условной Жанне Фриске или условной матери-алгоголичке Оксаны Макар.
Но я много помогал тем, кто не просил, но я знал, что они нуждаются.


Значит единственным препятствием для оказания помощи является именно факт обращения, а не суть проблемы у просящего ? Если есть отторжение к просьбам условных Фриске или матери-алкоголичке, то означает ли что все просящие попадают под критерии этих условных лиц ?

Любопытно как вы узнавали о нуждах тем кому помогали. Не унижали ли вы их своей помощью, если они того не просили ? (в этом вопросе немного троллинга)
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:53

  tumos написав:
  kluychkooleg написав:Да, я не пошлю денег условной Жанне Фриске или условной матери-алгоголичке Оксаны Макар.
Но я много помогал тем, кто не просил, но я знал, что они нуждаются.


Значит единственным препятствием для оказания помощи является именно факт обращения, а не суть проблемы у просящего ? Если есть отторжение к просьбам условных Фриске или матери-алкоголичке, то означает ли что все просящие попадают под критерии этих условных лиц ?

Любопытно как вы узнавали о нуждах тем кому помогали. Не унижали ли вы их своей помощью, если они того не просили ? (в этом вопросе немного троллинга)


Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме.
kluychkooleg
 
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