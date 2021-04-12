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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3136313731383139

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 154
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
49
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:14

  yama написав:при чем тут фейсбук ??? :? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???
я рассказал реальную историю брата (https://www.facebook.com/vastschenko/ ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50)


Вы так разневничались, что мне аж не по себе.
Не нужно принимать слова мои так глубоко.

При чем тут Фейсбук?
Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.
И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.

В даннос случае почему-то не пишут.

Неужели им не хочется добиться справедливости?
Пусть и только в Соцсетях?

p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.
Очень все хорошо было. Доктору спасибо.
Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.
Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.
Врача прямо убийцей называли.
Того самого, который мою жену спас.

Вот такие пироги у нас бывают.

p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают
Востаннє редагувалось justit в Пон 12 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:18

  kluychkooleg написав:Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме.

Почему не понял ? - Понял. Вы руководствуетесь в принятии решения негативными примерами. Я тут такой офф-топ встречаю, что наш диалог на него не тянет. Но согласен. Подвожу черту.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:11

  justit написав:Вы так разневничались, что мне аж не по себе.
Не нужно принимать слова мои так глубоко.

При чем тут Фейсбук?
Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.
И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.

В даннос случае почему-то не пишут.

Неужели им не хочется добиться справедливости?
Пусть и только в Соцсетях?

p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.
Очень все хорошо было. Доктору спасибо.
Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.
Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.
Врача прямо убийцей называли.
Того самого, который мою жену спас.

Вот такие пироги у нас бывают.

p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают

я не родственник. Я написал маааленькую заметочку здесь , больше не буду . ЗА что купил за то продал . Ваш пример слегка не корректный , так как в нем какие-то действия таки предпринимались , а вот тут жалоба была на полную бездеятельность со стороны врачей , не ошибка в препарате\дозировке\лечении а в отсутствии своевременной реакции - бездеятельности . Опять таки сам не знаю как было на самом деле , за что купил за то продал .
Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок , пациент долго и однообразно болел сначала чуть покашливал 37,2 лечился дома, потом на кислороде находился и тут вдруг ни с сего ни с того за 3 часа и все :? относительно быстро ухудшилось состояние со стабильного до критического :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
  kluychkooleg написав:Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме.

Почему не понял ? - Понял. Вы руководствуетесь в принятии решения негативными примерами. Я тут такой офф-топ встречаю, что наш диалог на него не тянет. Но согласен. Подвожу черту.
С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.

И шо? ( Как говорят у нас в Одессе )
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:18

Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
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