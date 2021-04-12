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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3136313731383139 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 154 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 49 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 154 Додано: Пон 12 кві, 2021 19:14 yama написав: при чем тут фейсбук ??? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???

я рассказал реальную историю брата ( https://www.facebook.com/vastschenko/ ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50)

при чем тут фейсбук ???меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???я рассказал реальную историю брата () моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50)



Вы так разневничались, что мне аж не по себе.

Не нужно принимать слова мои так глубоко.



При чем тут Фейсбук?

Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.

И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.



В даннос случае почему-то не пишут.



Неужели им не хочется добиться справедливости?

Пусть и только в Соцсетях?



p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.

Очень все хорошо было. Доктору спасибо.

Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.

Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.

Врача прямо убийцей называли.

Того самого, который мою жену спас.



Вот такие пироги у нас бывают.



p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают Вы так разневничались, что мне аж не по себе.Не нужно принимать слова мои так глубоко.При чем тут Фейсбук?Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.В даннос случае почему-то не пишут.Неужели им не хочется добиться справедливости?Пусть и только в Соцсетях?p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.Очень все хорошо было. Доктору спасибо.Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.Врача прямо убийцей называли.Того самого, который мою жену спас.Вот такие пироги у нас бывают.p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают Востаннє редагувалось justit в Пон 12 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 2 разів. justit Повідомлень: 5176 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1595 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 19:18 kluychkooleg написав: Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме. Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме.

Почему не понял ? - Понял. Вы руководствуетесь в принятии решения негативными примерами. Я тут такой офф-топ встречаю, что наш диалог на него не тянет. Но согласен. Подвожу черту. Почему не понял ? - Понял. Вы руководствуетесь в принятии решения негативными примерами. Я тут такой офф-топ встречаю, что наш диалог на него не тянет. Но согласен. Подвожу черту. tumos Повідомлень: 1637 З нами з: 12.03.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 20:11 justit написав: Вы так разневничались, что мне аж не по себе.

Не нужно принимать слова мои так глубоко.



При чем тут Фейсбук?

Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.

И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.



В даннос случае почему-то не пишут.



Неужели им не хочется добиться справедливости?

Пусть и только в Соцсетях?



p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.

Очень все хорошо было. Доктору спасибо.

Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.

Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.

Врача прямо убийцей называли.

Того самого, который мою жену спас.



Вот такие пироги у нас бывают.



p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают Вы так разневничались, что мне аж не по себе.Не нужно принимать слова мои так глубоко.При чем тут Фейсбук?Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.В даннос случае почему-то не пишут.Неужели им не хочется добиться справедливости?Пусть и только в Соцсетях?p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.Очень все хорошо было. Доктору спасибо.Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.Врача прямо убийцей называли.Того самого, который мою жену спас.Вот такие пироги у нас бывают.p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают

я не родственник. Я написал маааленькую заметочку здесь , больше не буду . ЗА что купил за то продал . Ваш пример слегка не корректный , так как в нем какие-то действия таки предпринимались , а вот тут жалоба была на полную бездеятельность со стороны врачей , не ошибка в препарате\дозировке\лечении а в отсутствии своевременной реакции - бездеятельности . Опять таки сам не знаю как было на самом деле , за что купил за то продал .

Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок , пациент долго и однообразно болел сначала чуть покашливал 37,2 лечился дома, потом на кислороде находился и тут вдруг ни с сего ни с того за 3 часа и все относительно быстро ухудшилось состояние со стабильного до критического я не родственник. Я написал маааленькую заметочку здесь , больше не буду . ЗА что купил за то продал . Ваш пример слегка не корректный , так как в нем какие-то действия таки предпринимались , а вот тут жалоба была на полную бездеятельность со стороны врачей , не ошибка в препарате\дозировке\лечении а в отсутствии своевременной реакции - бездеятельности . Опять таки сам не знаю как было на самом деле , за что купил за то продал .Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок , пациент долго и однообразно болел сначала чуть покашливал 37,2 лечился дома, потом на кислороде находился и тут вдруг ни с сего ни с того за 3 часа и всеотносительно быстро ухудшилось состояние со стабильного до критического yama Повідомлень: 3461 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7079 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 20:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: kluychkooleg написав: Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме. Вы так и не поняли из моих примеров, что просящие далеко не всегда заслуживают помощи, а часто еще и являются просто мошенниками? А вообще это офф-топ в этой теме.

Почему не понял ? - Понял. Вы руководствуетесь в принятии решения негативными примерами. Я тут такой офф-топ встречаю, что наш диалог на него не тянет. Но согласен. Подвожу черту. Почему не понял ? - Понял. Вы руководствуетесь в принятии решения негативными примерами. Я тут такой офф-топ встречаю, что наш диалог на него не тянет. Но согласен. Подвожу черту. С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.



И шо? ( Как говорят у нас в Одессе ) С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.И шо? ( Как говорят у нас в Одессе Binimovich Повідомлень: 4025 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 20:18 Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573 .

Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит? Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит? ЛАД 2 Повідомлень: 18779 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4745 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3136313731383139 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7431 1773895

2001 Пон 12 кві, 2021 13:27