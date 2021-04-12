yama написав:при чем тут фейсбук ??? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ??? я рассказал реальную историю брата (https://www.facebook.com/vastschenko/ ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50)
Вы так разневничались, что мне аж не по себе. Не нужно принимать слова мои так глубоко.
При чем тут Фейсбук? Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово. И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.
В даннос случае почему-то не пишут.
Неужели им не хочется добиться справедливости? Пусть и только в Соцсетях?
p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике. Очень все хорошо было. Доктору спасибо. Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40. Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц. Врача прямо убийцей называли. Того самого, который мою жену спас.
Вот такие пироги у нас бывают.
p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают
Востаннє редагувалось justit в Пон 12 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 2 разів.
justit написав:Вы так разневничались, что мне аж не по себе. Не нужно принимать слова мои так глубоко.
При чем тут Фейсбук? Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово. И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.
В даннос случае почему-то не пишут.
Неужели им не хочется добиться справедливости? Пусть и только в Соцсетях?
p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике. Очень все хорошо было. Доктору спасибо. Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40. Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц. Врача прямо убийцей называли. Того самого, который мою жену спас.
Вот такие пироги у нас бывают.
p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают
я не родственник. Я написал маааленькую заметочку здесь , больше не буду . ЗА что купил за то продал . Ваш пример слегка не корректный , так как в нем какие-то действия таки предпринимались , а вот тут жалоба была на полную бездеятельность со стороны врачей , не ошибка в препарате\дозировке\лечении а в отсутствии своевременной реакции - бездеятельности . Опять таки сам не знаю как было на самом деле , за что купил за то продал . Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок , пациент долго и однообразно болел сначала чуть покашливал 37,2 лечился дома, потом на кислороде находился и тут вдруг ни с сего ни с того за 3 часа и все относительно быстро ухудшилось состояние со стабильного до критического
Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
yama написав: Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок , пациент долго и однообразно болел сначала чуть покашливал 37,2 лечился дома, потом на кислороде находился и тут вдруг ни с сего ни с того за 3 часа и все относительно быстро ухудшилось состояние со стабильного до критического
Вот так скоропостижно сегодня скончалась в больнице мать моей старшей невестки. Вроде шла на поправку, вчера сатурация 92. Сегодня днем упала до 40, кислород не спас. Первая жертва в нашей семье.
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку.