Додано: Пон 12 кві, 2021 19:14

yama написав: при чем тут фейсбук ??? меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???

я рассказал реальную историю брата ( https://www.facebook.com/vastschenko/ ) моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50)

при чем тут фейсбук ???меня нету в фейсбуке - может меня вообще нету и я тоже фейк ???я рассказал реальную историю брата () моей личной знакомой ( его сестра моя знакомая , ей около 50)

Вы так разневничались, что мне аж не по себе.Не нужно принимать слова мои так глубоко.При чем тут Фейсбук?Да при том, что любая похожая новость там тиражируется массово.И, если родственники уверены, что врачи накосячили, то об этом будут писать.В даннос случае почему-то не пишут.Неужели им не хочется добиться справедливости?Пусть и только в Соцсетях?p.s. Не так давно, за год до ковида, жену оперировали в частной клинике.Очень все хорошо было. Доктору спасибо.Но через полгода там же из наркоза не вышел молодой в принципе парень. Лет 40.Так в Фейсбуке и местных СМИ был просто шторм длиной в месяц.Врача прямо убийцей называли.Того самого, который мою жену спас.Вот такие пироги у нас бывают.p.p. s. Мир тесен. У этого человека в друзьях есть (были) люди, которых я лично знаю. Поинтересуюсь, может они что-то знают