Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:26
У кого не хватило средств на пульсоксиметр, проверьте частоту дыхания -
Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98.
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:33
Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.
Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.
Сам я отвозил одежду - куртки, свитера волонтерам в военный госпиталь, но не считаю это нормальным.
Ксати, мне всегда было интересно, на что живут волонтеры, бросившие основную работу и занимающиеся только волонтерством. У меня есть такие близкие знакомые, но как-то неудобно было спрашивать.
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:37
Це дуже мудрі поради, багато лікарів звертають увагу, що при ковіді часто сатурацію показує 99, а пульс поза сто і частота дихання теж пришвидшена, що вказує що процес йде тихо.
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:15
... и минимальным уровнем теневой экономики.
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:25
В Израиле оценили влияние курения на частоту и тяжесть COVID-19; авторы утверждают, что это первое столь обширное исследование
Курильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.
114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).
Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).
Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания".
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:33
Вспышка инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, переросла в пандемию, охватившую многие страны мира. Основными симптомами COVID-19 являются повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость, а к более редким относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния и т. д
Как выяснилось, у 80% инфицированных лиц болезнь протекает очень легко либо вообще бессимптомно.
«К ковиду нужно относиться как к обычной респираторной вирусной инфекции. Если поголовно всех обследовать, то окажется, что большинство людей с этой инфекцией встречаются, но при этом не реагируют заболеванием, потому что она протекает бессимптомно. Из этого постулата нужно и исходить — болезнь развивается у людей с ослабленными системами иммунитета и интерферона.
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