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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3137313831393140

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:26

У кого не хватило средств на пульсоксиметр, проверьте частоту дыхания - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2928603407422096&id=100008173956452

Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:33

  Binimovich написав:С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.

И шо? ( Как говорят у нас в Одессе )


Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.
Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.
Сам я отвозил одежду - куртки, свитера волонтерам в военный госпиталь, но не считаю это нормальным.
Ксати, мне всегда было интересно, на что живут волонтеры, бросившие основную работу и занимающиеся только волонтерством. У меня есть такие близкие знакомые, но как-то неудобно было спрашивать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:37

  kluychkooleg написав:У кого не хватило средств на пульсоксиметр, проверьте частоту дыхания - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2928603407422096&id=100008173956452

Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98.

Це дуже мудрі поради, багато лікарів звертають увагу, що при ковіді часто сатурацію показує 99, а пульс поза сто і частота дихання теж пришвидшена, що вказує що процес йде тихо.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:15

  kluychkooleg написав: Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.
Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой....
... и минимальным уровнем теневой экономики.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:25

В Израиле оценили влияние курения на частоту и тяжесть COVID-19; авторы утверждают, что это первое столь обширное исследование
Курильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.

114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).

Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).

Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания".

https://www.google.com/amp/s/news.liga. ... ut-uchenye
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:33

Вспышка инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, переросла в пандемию, охватившую многие страны мира. Основными симптомами COVID-19 являются повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость, а к более редким относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния и т. д

Как выяснилось, у 80% инфицированных лиц болезнь протекает очень легко либо вообще бессимптомно.

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai ... -1844.html



«К ковиду нужно относиться как к обычной респираторной вирусной инфекции. Если поголовно всех обследовать, то окажется, что большинство людей с этой инфекцией встречаются, но при этом не реагируют заболеванием, потому что она протекает бессимптомно. Из этого постулата нужно и исходить — болезнь развивается у людей с ослабленными системами иммунитета и интерферона.
andrein
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Пон 12 кві, 2021 13:27
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