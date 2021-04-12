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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3137313831393140 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Пон 12 кві, 2021 22:26 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2928603407422096&id=100008173956452



Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98. У кого не хватило средств на пульсоксиметр, проверьте частоту дыхания -Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98. kluychkooleg Повідомлень: 603 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 22:33 Binimovich написав: С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.



И шо? ( Как говорят у нас в Одессе ) С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.И шо? ( Как говорят у нас в Одессе



Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.

Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.

Сам я отвозил одежду - куртки, свитера волонтерам в военный госпиталь, но не считаю это нормальным.

Ксати, мне всегда было интересно, на что живут волонтеры, бросившие основную работу и занимающиеся только волонтерством. У меня есть такие близкие знакомые, но как-то неудобно было спрашивать. Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.Сам я отвозил одежду - куртки, свитера волонтерам в военный госпиталь, но не считаю это нормальным.Ксати, мне всегда было интересно, на что живут волонтеры, бросившие основную работу и занимающиеся только волонтерством. У меня есть такие близкие знакомые, но как-то неудобно было спрашивать. kluychkooleg Повідомлень: 603 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 22:37 kluychkooleg написав: У кого не хватило средств на пульсоксиметр, проверьте частоту дыхания - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2928603407422096&id=100008173956452



Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98. У кого не хватило средств на пульсоксиметр, проверьте частоту дыхания -Я проверил. 13-14, а сатурация по прибору - 98.

Це дуже мудрі поради, багато лікарів звертають увагу, що при ковіді часто сатурацію показує 99, а пульс поза сто і частота дихання теж пришвидшена, що вказує що процес йде тихо. Це дуже мудрі поради, багато лікарів звертають увагу, що при ковіді часто сатурацію показує 99, а пульс поза сто і частота дихання теж пришвидшена, що вказує що процес йде тихо. stargazer Повідомлень: 1160 З нами з: 15.04.09 Подякував: 439 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 23:15 kluychkooleg написав: Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.

Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.... Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.... ... и минимальным уровнем теневой экономики. ... и минимальным уровнем теневой экономики. Starikan 2 Повідомлень: 18062 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2144 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 23:25

Курильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.



114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).



Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).



Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания".



https://www.google.com/amp/s/news.liga. ... ut-uchenye В Израиле оценили влияние курения на частоту и тяжесть COVID-19; авторы утверждают, что это первое столь обширное исследованиеКурильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания". andrein

Повідомлень: 1322 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 23:33



Как выяснилось, у 80% инфицированных лиц болезнь протекает очень легко либо вообще бессимптомно.



https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai ... -1844.html







«К ковиду нужно относиться как к обычной респираторной вирусной инфекции. Если поголовно всех обследовать, то окажется, что большинство людей с этой инфекцией встречаются, но при этом не реагируют заболеванием, потому что она протекает бессимптомно. Из этого постулата нужно и исходить — болезнь развивается у людей с ослабленными системами иммунитета и интерферона. Вспышка инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, переросла в пандемию, охватившую многие страны мира. Основными симптомами COVID-19 являются повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость, а к более редким относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния и т. дКак выяснилось, у 80% инфицированных лиц болезнь протекает очень легко либо вообще бессимптомно.«К ковиду нужно относиться как к обычной респираторной вирусной инфекции. Если поголовно всех обследовать, то окажется, что большинство людей с этой инфекцией встречаются, но при этом не реагируют заболеванием, потому что она протекает бессимптомно. Из этого постулата нужно и исходить — болезнь развивается у людей с ослабленными системами иммунитета и интерферона. andrein

Повідомлень: 1322 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3137313831393140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7431 1774045

2001 Пон 12 кві, 2021 13:27