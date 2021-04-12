Додано: Пон 12 кві, 2021 23:25

В Израиле оценили влияние курения на частоту и тяжесть COVID-19; авторы утверждают, что это первое столь обширное исследованиеКурильщики обычно более восприимчивы к инфекционным респираторным заболеваниям и имеют более высокий риск получить от них осложнения, но они, вероятно, более защищены от заражения SARS-CoV-2, чем некурящие. К такому выводу пришли израильские ученые: они провели анонимное исследование среди более чем 3 млн взрослых членов Clalit Health Services (крупнейший поставщик медуслуг в стране). Препринт выложен на medRxiv.114 545 человек из исследования прошли ПЦР-тесты - у 4% были "+" результаты. Лиц с "+" сравнивали в соотношении 1 к 5 с лицами с "–" того же пола, возраста, этноса/религии и с учетом хронических заболеваний пациента. Учтено и то, курил ли пациент ранее или сейчас (эта информация была доступна для 92% исследуемых).Выяснилось, что активные курильщики (9,8%) были значительно менее распространены а) среди лиц с "+" результатом по сравнению с общим населением, и б) среди сопоставимых участников - с "–" результатом (19,4%).Нынешнее курение, пишут авторы, связано со "значительно сниженным" шансом получить "+" результат. Более того, среди таких пациентов с "+" не было выявлено "значительного увеличения риска развития тяжелой или смертельной формы заболевания".