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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3138313931403141

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:44

Склонность верить любой выдумке, поданной с газетных страниц, предоставляет широкий простор для распространения самых невероятных слухов
....
На протяжении столетий люди верили в различные небылицы, связанные с медициной. Так и сегодня ничто не мешает им верить в опасность прививок, с помощью которых было побеждено большинство самых опасных инфекционных болезней.

https://detaly.co.il/gazetnye-vydumki-dolgaya-istoriya-predshestvuyushhaya-protivnikam-privivok/
В статье есть интересные примеры медицинских и околомедицинских мифов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:57

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку.

Там же ещё интересное сообщение:
93 израильских врача подписали коллективное письмо, призывающее министерство "воздержаться от преждевременного шага" (вакцинации детей 12-16 лет)

https://www.9tv.co.il/item/26609
Особенно понравилось:
"Кроме того, — уточняется в тексте, — в научном сообществе преобладает мнение, что вакцина не может привести к коллективному иммунитету".

:shock:

Мои соболезнования по поводу сватьи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:04

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... ;)

Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:18

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... ;)

Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР тестов, можно создавать "волны" эпидемии в нужный момент времени и по-моему это доказывают 80% бессимптомных "больных".
andrein
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