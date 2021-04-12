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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3138313931403141 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Вів 13 кві, 2021 00:44 Склонность верить любой выдумке, поданной с газетных страниц, предоставляет широкий простор для распространения самых невероятных слухов

....

На протяжении столетий люди верили в различные небылицы, связанные с медициной. Так и сегодня ничто не мешает им верить в опасность прививок, с помощью которых было побеждено большинство самых опасных инфекционных болезней.

https://detaly.co.il/gazetnye-vydumki-dolgaya-istoriya-predshestvuyushhaya-protivnikam-privivok/

В статье есть интересные примеры медицинских и околомедицинских мифов. В статье есть интересные примеры медицинских и околомедицинских мифов. ЛАД 2 Повідомлень: 18782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4745 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 00:57 Starikan написав: ЛАД написав: Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573 .

Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит? Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку. Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку.

Там же ещё интересное сообщение:

93 израильских врача подписали коллективное письмо, призывающее министерство "воздержаться от преждевременного шага" (вакцинации детей 12-16 лет)

https://www.9tv.co.il/item/26609

Особенно понравилось:

"Кроме того, — уточняется в тексте, — в научном сообществе преобладает мнение, что вакцина не может привести к коллективному иммунитету".





Мои соболезнования по поводу сватьи. Там же ещё интересное сообщение:Особенно понравилось:Мои соболезнования по поводу сватьи. ЛАД 2 Повідомлень: 18782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4745 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 01:04 Тракторист написав: ЛАД написав: Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573 .

Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит? Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...

Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия? Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия? ЛАД 2 Повідомлень: 18782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4745 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 01:18 Тракторист написав: ЛАД написав: Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573 .

Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит? Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...

Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР тестов, можно создавать "волны" эпидемии в нужный момент времени и по-моему это доказывают 80% бессимптомных "больных", которые тем не менее учитываются статистикой. Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР тестов, можно создавать "волны" эпидемии в нужный момент времени и по-моему это доказывают 80% бессимптомных "больных", которые тем не менее учитываются статистикой. andrein

Повідомлень: 1324 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 01:34 andrein

Повідомлень: 1324 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3138313931403141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7431 1774108

2001 Пон 12 кві, 2021 13:27