Склонность верить любой выдумке, поданной с газетных страниц, предоставляет широкий простор для распространения самых невероятных слухов .... На протяжении столетий люди верили в различные небылицы, связанные с медициной. Так и сегодня ничто не мешает им верить в опасность прививок, с помощью которых было побеждено большинство самых опасных инфекционных болезней.
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку.
Там же ещё интересное сообщение:
93 израильских врача подписали коллективное письмо, призывающее министерство "воздержаться от преждевременного шага" (вакцинации детей 12-16 лет)
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...
Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия?
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...
Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР тестов, можно создавать "волны" эпидемии в нужный момент времени и по-моему это доказывают 80% бессимптомных "больных", которые тем не менее учитываются статистикой.