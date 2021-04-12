Склонность верить любой выдумке, поданной с газетных страниц, предоставляет широкий простор для распространения самых невероятных слухов .... На протяжении столетий люди верили в различные небылицы, связанные с медициной. Так и сегодня ничто не мешает им верить в опасность прививок, с помощью которых было побеждено большинство самых опасных инфекционных болезней.
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку.
Там же ещё интересное сообщение:
93 израильских врача подписали коллективное письмо, призывающее министерство "воздержаться от преждевременного шага" (вакцинации детей 12-16 лет)
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...
Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия?
ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...
Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР тестов, можно создавать "волны" эпидемии в нужный момент времени и по-моему это доказывают 80% бессимптомных "больных", которые тем не менее учитываются статистикой.
andrein написав:Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР
Вот почему ты такое ******** на всю голову, расскажи нам всем?? А ещё "создавая нужное количество покойников можно создавать волны избыточных смертей", "создавая нужное количество тяжёлых госпитализированных можно периодически развлекать врачей".
Почему ни на одной волне раздачи мозгов тебе их не досталось на грамма?? Тебя перепрятывали? Почему тогда до сих пор не прячут и выпустили в общество?? Старикан,и мои соболезнования, пользуясь случаем.