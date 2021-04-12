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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3138313931403141

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:44

Склонность верить любой выдумке, поданной с газетных страниц, предоставляет широкий простор для распространения самых невероятных слухов
....
На протяжении столетий люди верили в различные небылицы, связанные с медициной. Так и сегодня ничто не мешает им верить в опасность прививок, с помощью которых было побеждено большинство самых опасных инфекционных болезней.

https://detaly.co.il/gazetnye-vydumki-dolgaya-istoriya-predshestvuyushhaya-protivnikam-privivok/
В статье есть интересные примеры медицинских и околомедицинских мифов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:57

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

Сумасшедшие есть в любой стране, я тоже обратил внимание на эту заметку.

Там же ещё интересное сообщение:
93 израильских врача подписали коллективное письмо, призывающее министерство "воздержаться от преждевременного шага" (вакцинации детей 12-16 лет)

https://www.9tv.co.il/item/26609
Особенно понравилось:
"Кроме того, — уточняется в тексте, — в научном сообществе преобладает мнение, что вакцина не может привести к коллективному иммунитету".

:shock:

Мои соболезнования по поводу сватьи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:04

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... ;)

Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:18

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... ;)

Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР тестов, можно создавать "волны" эпидемии в нужный момент времени и по-моему это доказывают 80% бессимптомных "больных", которые тем не менее учитываются статистикой.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:34

andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 03:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Выпуская нужное количество ложноположительных ПЦР

Вот почему ты такое ******** на всю голову, расскажи нам всем??
А ещё "создавая нужное количество покойников можно создавать волны избыточных смертей",
"создавая нужное количество тяжёлых госпитализированных можно периодически развлекать врачей".

Почему ни на одной волне раздачи мозгов тебе их не досталось на грамма?? Тебя перепрятывали?
Почему тогда до сих пор не прячут и выпустили в общество??
Старикан,и мои соболезнования, пользуясь случаем.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 05:35

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