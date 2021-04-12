Додано: Вів 13 кві, 2021 06:38

andrein написав: Всего в России в 2017 Всего в России в 2017

andrein написав: Всего в России в 2017 году воспалением легких переболели более 671 тыс. человек. Всего в России в 2017 году воспалением легких переболели более

В 2017 году число умерших снизилось на 3,4% - до, или коэф. 12,4. По предварительным данным за 2017 год, представленным Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), в России сохраняется тенденция снижения числа умерших и общего коэффициента смертности.2020:В январе – декабре 2020 года в России, по данным Росстата, было зафиксировано на 323,8 тысячи, или на 17,9%, больше умерших, чем за аналогичный период 2019 года –Уже невменяемым этим раз 10 показали, что обычная ежегодная смертность в РФ пляшет вокруг 1.8 млн, а в 2020 году стала 2.1 млн.Ну окончательно осиновый кол буратине (место пусть сам выберет):МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество случаев внебольничной пневмонии в 2020 году в России составило, это более чем в четыре раза больше, чем в предыдущие годы.Вы живёте в каком-то своем "манямирок"???У вас особенный Гугл какой-то, пропатченный??У вас стоит "родительский контроль" и вас не пускают на сайты с правильной статистической информацией?Что с вами, неуважаемые ковид-дисиденты???