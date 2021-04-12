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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3138313931403141

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:04

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573.
Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?

а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия... ;)

Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Фобией называют сильный страх

Да, есть страх того факта, что столько идиотов вокруг. Но никакой психотерапевт их не истребит, нет смысла к нему идти. А рассказы о "перестрашених от ковид" - уже занята эта ниша. Скоро прибежит со "вторым замечательным пределом",по которому посчитает среднее количество 80-летних старцев на горной поверхности Карпат.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Всего в России в 2017


В 2017 году число умерших снизилось на 3,4% - до 1824 тысяч человек, или коэф. 12,4. По предварительным данным за 2017 год, представленным Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), в России сохраняется тенденция снижения числа умерших и общего коэффициента смертности.


http://www.demoscope.ru/weekly/2018/076 ... 1%82%D0%B8.


2020:

В январе – декабре 2020 года в России, по данным Росстата, было зафиксировано на 323,8 тысячи, или на 17,9%, больше умерших, чем за аналогичный период 2019 года – 2,124 млн человек (коэф 14.5) против 1,8 млн человек.


https://vademec.ru/news/2021/02/08/ross ... a-na-17-9/


Уже невменяемым этим раз 10 показали, что обычная ежегодная смертность в РФ пляшет вокруг 1.8 млн, а в 2020 году стала 2.1 млн.



Ну окончательно осиновый кол буратине (место пусть сам выберет):

  andrein написав:Всего в России в 2017 году воспалением легких переболели более 671 тыс. человек.


МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество случаев внебольничной пневмонии в 2020 году в России составило 2 млн. 724 тыс., это более чем в четыре раза больше, чем в предыдущие годы.


https://tass.ru/obschestvo/10845895/amp



Вы живёте в каком-то своем "манямирок"???
У вас особенный Гугл какой-то, пропатченный??
У вас стоит "родительский контроль" и вас не пускают на сайты с правильной статистической информацией?
Что с вами, неуважаемые ковид-дисиденты???

Предметом дискуссии может оставаться вопрос "что делать дальше, как решать эту проблему, но никак не может быть предметом дискуссии наличие этой самой проблемы .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 кві, 2021 06:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:кислородом ещё не лечили.

То есть Буратина сейчас разорвал в хлам методику лечения , применяемую всем миром и предложил свой революционный метод?? Светлейший наш!! На премию его!!
Это все не потому что Количество случаев внебольничной пневмонии в 2020 году в России составило 2 млн. 724 тыс., это более чем в четыре раза больше, чем в предыдущие годы.
,
а просто лечат не так, как хотелось бы Буратине.

Вот честно, порой чувствуешь себя в дурдоме: один свои формулы выдумывает, новые методы частичных локдаунов, второй новые методы лечения тяжёлых пневмоний на диване у себя разработал на коленке.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andrein написав: Все просто. В 2019 году людей кислородом ещё не лечили.

Правильно підмітив Hotab, що кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:26

  yama написав:Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок


Ну я и сам сталкивался с подобным.
Сокурсник, спортсмен-любитель, 49 лет.
Прямо дома, рраз и все :(
И соседка, выздоровела после ковида, и через 2 недели тромб, упала и все... :(

все это очень быстро и малопредсказуемо.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:А что есть метод лечения ? В основном выздоравливают только те, кто лечится дома сам.

Когда казалось, что дно, но снизу постучали.
И даже не пришло в голову, что дома лечатся лёгкие, а в больнице тяжёлые?? Все настолько запущено??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:31

  justit написав:
  yama написав:Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок


Ну я и сам сталкивался с подобным.
Сокурсник, спортсмен-любитель, 49 лет.
Прямо дома, рраз и все :(
И соседка, выздоровела после ковида, и через 2 недели тромб, упала и все... :(

все это очень быстро и малопредсказуемо.


Ужас.
А курящие они были или нет ?
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))

Оно то да... Но мне непонятно вот что.
Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме.
Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.
Hotab
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