ЛАД написав:Адвокат Валентина Нэлина: "Никакой эпидемии не было, Нетаниягу – незаконный премьер" - https://www.9tv.co.il/item/26573. Очень похоже на рассуждения некоторых юристов на нашем форуме. Интересно, кто у кого плагиатит?
а эпидемии и не было из-за чего все страны применяют обтекаемый термин пандемия...
Интересно, с каких это пор пандемия более обтекаемый термин, чем эпидемия?
Да, есть страх того факта, что столько идиотов вокруг. Но никакой психотерапевт их не истребит, нет смысла к нему идти. А рассказы о "перестрашених от ковид" - уже занята эта ниша. Скоро прибежит со "вторым замечательным пределом",по которому посчитает среднее количество 80-летних старцев на горной поверхности Карпат.
В 2017 году число умерших снизилось на 3,4% - до 1824 тысяч человек, или коэф. 12,4. По предварительным данным за 2017 год, представленным Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), в России сохраняется тенденция снижения числа умерших и общего коэффициента смертности.
В январе – декабре 2020 года в России, по данным Росстата, было зафиксировано на 323,8 тысячи, или на 17,9%, больше умерших, чем за аналогичный период 2019 года – 2,124 млн человек (коэф 14.5) против 1,8 млн человек.
Вы живёте в каком-то своем "манямирок"??? У вас особенный Гугл какой-то, пропатченный?? У вас стоит "родительский контроль" и вас не пускают на сайты с правильной статистической информацией? Что с вами, неуважаемые ковид-дисиденты???
Предметом дискуссии может оставаться вопрос "что делать дальше, как решать эту проблему, но никак не может быть предметом дискуссии наличие этой самой проблемы .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 кві, 2021 06:59, всього редагувалось 2 разів.
То есть Буратина сейчас разорвал в хлам методику лечения , применяемую всем миром и предложил свой революционный метод?? Светлейший наш!! На премию его!! Это все не потому что Количество случаев внебольничной пневмонии в 2020 году в России составило 2 млн. 724 тыс., это более чем в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. , а просто лечат не так, как хотелось бы Буратине.
Вот честно, порой чувствуешь себя в дурдоме: один свои формулы выдумывает, новые методы частичных локдаунов, второй новые методы лечения тяжёлых пневмоний на диване у себя разработал на коленке.
stryzhko написав:кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))
Оно то да... Но мне непонятно вот что. Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме. Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.