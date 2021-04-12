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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3139314031413142

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  stryzhko написав:кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))

Оно то да... Но мне непонятно вот что.
Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме.
Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.
По ходу, этим ковид-диссидентам платят из-за поребрика за их "этовсеголишьпростой грипп" (с) посты, как раньше платили за посты про вЯличие россии или киевскую хунту, правый сектор, укрокарателей и т.д..

Идея какая: чем больше будут писать про "это всего лишь простой грипп" , тем у людей будет меньше доверия и к врачам, и к вакцинации, и к серьезности самого коронавируса, тем больше люди будут болеть, тем раньше придет коллапс медицины, тем жестче будут локдаун и падение экономики, тем слабее будет Украина, и тем больше будет шансов на успех, что в дипломатическом, что в силовом плане у россии.

Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:00

  andrein написав:
  justit написав:
  yama написав:Скорее хотел предупредить о скоротечности , сделать акцент на скоротечности процесса , что тромбоз произошел за пару тройку часов без каких либо предпосылок


Ну я и сам сталкивался с подобным.
Сокурсник, спортсмен-любитель, 49 лет.
Прямо дома, рраз и все :(
И соседка, выздоровела после ковида, и через 2 недели тромб, упала и все... :(

все это очень быстро и малопредсказуемо.


Ужас.
А курящие они были или нет ?


Сокурсник - нет.
Соседка - покуривала
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.

И потому я бы в очередной раз попросил модерацию по законам военного времени нещадно выпиливать такую публику без суда и следствия. Надолго. Как и за вот такое юродствование со смертей своих(?) соотечественников. .
  andrein написав:Ужас.
А курящие они были или нет ?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.
В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.
Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными.

Ну звісно, працювати, як Афоня з однойменного фільму, але щоб запрплата була, як у швейцарськіх лікарів, а якщо не виходить, то це Супрун винна.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Binimovich написав:
Hotab написав:
  stryzhko написав:кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))

Оно то да... Но мне непонятно вот что.
Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме.
Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.
По ходу, этим ковид-диссидентам платят из-за поребрика за их "этовсеголишьпростой грипп" (с) посты, как раньше платили за посты про вЯличие россии или киевскую хунту, правый сектор, укрокарателей и т.д..

Идея какая: чем больше будут писать про "это всего лишь простой грипп" , тем у людей будет меньше доверия и к врачам, и к вакцинации, и к серьезности самого коронавируса, тем больше люди будут болеть, тем раньше придет коллапс медицины, тем жестче будут локдаун и падение экономики, тем слабее будет Украина, и тем больше будет шансов на успех, что в дипломатическом, что в силовом плане у россии.

Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Теж складається таке враження. Звернув увагу, що на вихідних рбк Україна і ко розганяли інформацію про неефективність пфайзера
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:41

  kluychkooleg написав:
  Binimovich написав:С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.

И шо? ( Как говорят у нас в Одессе )


Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных.
Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой.
Сам я отвозил одежду - куртки, свитера волонтерам в военный госпиталь, но не считаю это нормальным.
Ксати, мне всегда было интересно, на что живут волонтеры, бросившие основную работу и занимающиеся только волонтерством. У меня есть такие близкие знакомые, но как-то неудобно было спрашивать.

Ну, як на що :?: :shock:

Яечки варяться, наварчик залишається... 8)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:43

  Binimovich написав:
Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.


Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.

Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

Вертел я ваш короновирус вместе с Кремлём на х..
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.

Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

Вертел я ваш короновирус вместе с Кремлём на х..

Ласкаво просимо в реальний світ, за межами уявного світу ковідідіотів, де немає віруса, смертей і реального карантину. :)
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