Додано: Вів 13 кві, 2021 07:50

Hotab написав: stryzhko написав: кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:)) кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))

Оно то да... Но мне непонятно вот что.

Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме.

Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей. Оно то да... Но мне непонятно вот что.Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме.Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.

По ходу, этим ковид-диссидентам платят из-за поребрика за их "этовсеголишьпростой грипп" (с) посты, как раньше платили за посты про вЯличие россии или киевскую хунту, правый сектор, укрокарателей и т.д..Идея какая: чем больше будут писать про "это всего лишь простой грипп" , тем у людей будет меньше доверия и к врачам, и к вакцинации, и к серьезности самого коронавируса, тем больше люди будут болеть, тем раньше придет коллапс медицины, тем жестче будут локдаун и падение экономики, тем слабее будет Украина, и тем больше будет шансов на успех, что в дипломатическом, что в силовом плане у россии.Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.