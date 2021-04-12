antey1969 написав:Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины. В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку. Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными.
Ну звісно, працювати, як Афоня з однойменного фільму, але щоб запрплата була, як у швейцарськіх лікарів, а якщо не виходить, то це Супрун винна.
stryzhko написав:кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))
Оно то да... Но мне непонятно вот что. Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме. Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.
По ходу, этим ковид-диссидентам платят из-за поребрика за их "этовсеголишьпростой грипп" (с) посты, как раньше платили за посты про вЯличие россии или киевскую хунту, правый сектор, укрокарателей и т.д..
Идея какая: чем больше будут писать про "это всего лишь простой грипп" , тем у людей будет меньше доверия и к врачам, и к вакцинации, и к серьезности самого коронавируса, тем больше люди будут болеть, тем раньше придет коллапс медицины, тем жестче будут локдаун и падение экономики, тем слабее будет Украина, и тем больше будет шансов на успех, что в дипломатическом, что в силовом плане у россии.
Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Теж складається таке враження. Звернув увагу, що на вихідних рбк Україна і ко розганяли інформацію про неефективність пфайзера
Binimovich написав:С тем же успехом можно назвать и волонтерские фонды помощи армии попрошайными. Среди таких фондов случаи мошенничества тоже встречались.
И шо? ( Как говорят у нас в Одессе )
Неудачный пример. В нормальной стране волонтеров быть не должно, вопросы обеспечения армии должно решать государство за деньги налогоплательщиков. Впрочем, как и лечение тех же онкобольных. Как в Израиле, например, или в других странах с нормально работающей медицинской страховкой. Сам я отвозил одежду - куртки, свитера волонтерам в военный госпиталь, но не считаю это нормальным. Ксати, мне всегда было интересно, на что живут волонтеры, бросившие основную работу и занимающиеся только волонтерством. У меня есть такие близкие знакомые, но как-то неудобно было спрашивать.
Binimovich написав: Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
andrein написав:Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
Вертел я ваш короновирус вместе с Кремлём на х..
Ласкаво просимо в реальний світ, за межами уявного світу ковідідіотів, де немає віруса, смертей і реального карантину.
stryzhko написав:кількість розуму на планеті - стала величина й на всих не вистачає:))
Оно то да... Но мне непонятно вот что. Ну вот знаешь же, что баран, ну сиди молча и читай, слушай, впитывай. Придет время и сможешь заговорить. Но вы же посмотрите как они себя ведут в теме. Высмеивают факты, улюлюкают на количество смертей.
Кроме аксиомы Коула из законов Мерфи (о количестве ума) существует и ещё высказывание Ларошфуко - "Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум“.
Есть и ещё хороший закон Мерфи: "Никогда не спорьте с дураком — люди могут не заметить между вами разницы". Но удержаться бывает тяжело.
Binimovich написав: Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
Сегодня израильское Объединение детских терапевтов выпустило официальную рекомендацию о широкомасштабной вакцинации детей в возрасте 12–15 лет препаратом "Пфайзер". Рекомендация увязана с регистрацией "Пфайзера" в американском Управлении санитарного надзора в качестве препарата, пригодного для детей этих возрастов.
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