kluychkooleg написав: Попрошайничать - последнее дело. Не верь, не бойся, не проси. Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Вкладчик1234 Политики могут использовать и используют в своих интересах любое явление или событие. Иногда могут преувеличивать его значение. Но это не означает, что такое явление не существует в реальности. И уж совсем невероятно, чтобы этим занимались одновременно политики всего мира.