kluychkooleg написав: Попрошайничать - последнее дело. Не верь, не бойся, не проси. Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Вкладчик1234 Политики могут использовать и используют в своих интересах любое явление или событие. Иногда могут преувеличивать его значение. Но это не означает, что такое явление не существует в реальности. И уж совсем невероятно, чтобы этим занимались одновременно политики всего мира.
В Белоруссии вновь выросло число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила журналистам руководитель отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — заявила она (цитата по БелТа). По словам Карабан, такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе предыдущих двух волн, нет.
Специалисты фиксируют рост заболеваемости COVID-19 в Минске и регионах. «Частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. В связи с этим власти усилят контроль за соблюдением эпидемиологических мероприятий.
Hotab написав:Вот честно, порой чувствуешь себя в дурдоме: один свои формулы выдумывает, новые методы частичных локдаунов, второй новые методы лечения тяжёлых пневмоний на диване у себя разработал на коленке.
Binimovich написав: Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
дайте координати широту долготу - где вас держат .