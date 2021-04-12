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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3141314231433144>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:16

  tumos написав:
  kluychkooleg написав:
Попрошайничать - последнее дело.
Не верь, не бойся, не проси.
Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?


Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?

https://www.youtube.com/watch?v=RmT2O5M3cWc
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:31

После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.

Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхе :)

Ковид - "це не про політику" :lol:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Ковид - "це не про політику"

"Політика - це коли використовуються будь-які методи тиску на противника" (ковід, як метод, та обмеження з ним пов'язані, не виключення).
Це благодарите.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:47

Вкладчик1234
Политики могут использовать и используют в своих интересах любое явление или событие. Иногда могут преувеличивать его значение.
Но это не означает, что такое явление не существует в реальности. И уж совсем невероятно, чтобы этим занимались одновременно политики всего мира.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Белоруссии вновь выросло число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила журналистам руководитель отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — заявила она (цитата по БелТа). По словам Карабан, такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе предыдущих двух волн, нет.

Специалисты фиксируют рост заболеваемости COVID-19 в Минске и регионах. «Частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. В связи с этим власти усилят контроль за соблюдением эпидемиологических мероприятий.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/13/04/2021/6 ... 805ea61f13
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Вот честно, порой чувствуешь себя в дурдоме: один свои формулы выдумывает, новые методы частичных локдаунов, второй новые методы лечения тяжёлых пневмоний на диване у себя разработал на коленке.
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yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:25

Кажись завезли "корону со вкусом банана"

https://www.welt.de/wirtschaft/article229831051/Forscher-ergruenden-den-Pilz-der-weltweite-Bananenproduktion-gefaehrdet.html
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:35

  andrein написав:
  Binimovich написав:
Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.


Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.

Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

дайте координати широту долготу - где вас держат .
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:32

  yama написав:
  andrein написав:
  Binimovich написав:Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.

Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.

Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк.

дайте координати широту долготу - где вас держат .

Зображення
  andrein написав:Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа.

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  andrein написав:Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

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Аlександр
 
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Не треба лізти поперед батьки в пекло. Там ще немає клієнтів з 1/9 частини суходолу. Але будуть, обов'язково будуть...
lapay
 
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