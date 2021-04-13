RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3141314231433144

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:40

  Binimovich написав:
Почему пример неудачный? Аргументируйте.

Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?
Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.

В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...


Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 607
З нами з: 30.12.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:48

  yama написав:
  andrein написав:
  Binimovich написав:
Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.


Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.

Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

дайте координати широту долготу - где вас держат .

Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.
Острова.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kluychkooleg написав:
  Binimovich написав:
Почему пример неудачный? Аргументируйте.

Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?
Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.

В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...


Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил.
Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.

И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд?
Binimovich
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3141314231433144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: matroSkin і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7435 1774909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 18:27
2001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9698)
13.04.2021 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.