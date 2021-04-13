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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3141314231433144 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Вів 13 кві, 2021 19:40 Binimovich написав:

Почему пример неудачный? Аргументируйте.



Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?

Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.



В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д... Почему пример неудачный? Аргументируйте.Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...



Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил. Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил. kluychkooleg Повідомлень: 607 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 20:48 yama написав: andrein написав: Binimovich написав:

Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО. Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.



Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.



Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться. Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

дайте координати широту долготу - где вас держат . дайте координати широту долготу - где вас держат .

Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.

Острова. Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.Острова. andrein

Повідомлень: 1325 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 21:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире kluychkooleg написав: Binimovich написав:

Почему пример неудачный? Аргументируйте.



Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?

Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.



В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д... Почему пример неудачный? Аргументируйте.Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...



Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил. Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил. Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.



И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд? Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд? Binimovich Повідомлень: 4027 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3141314231433144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7435 1774909

2001 Вів 13 кві, 2021 18:27