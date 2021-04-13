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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:40
Binimovich написав:
Почему пример неудачный? Аргументируйте.
Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?
Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.
В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...
Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 13 кві, 2021 20:48
yama написав: andrein написав: Binimovich написав:
Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
дайте координати широту долготу - где вас держат .
Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.
Острова.
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andrein
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Додано: Вів 13 кві, 2021 21:09
kluychkooleg написав: Binimovich написав:
Почему пример неудачный? Аргументируйте.
Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?
Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.
В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...
Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил.
Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.
И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд?
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Binimovich
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