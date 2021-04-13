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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3141314231433144

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:40

  Binimovich написав:
Почему пример неудачный? Аргументируйте.

Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?
Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.

В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...


Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:48

  yama написав:
  andrein написав:
  Binimovich написав:
Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.


Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.

Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.

дайте координати широту долготу - где вас держат .

Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.
Острова.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kluychkooleg написав:
  Binimovich написав:
Почему пример неудачный? Аргументируйте.

Так а зачем отвозили одежду, если государство же "должно"?
Когнитивный диссонанс. Говорите одно, а делаете другое, противоречащее своим же словам.

В прозрачных фондах есть отдельный счет, куда люди переводят деньги как раз на нужды фонда, в первую очередь, на зарплату их работников, аренду помещений, транспортные расходы, ремонт техники и т.д...


Где вы нашли противоречие? Нормальное государство должно. Вы уверены, что у нас нормальное? Вот и отвозил.
Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.

И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:50

  Binimovich написав:Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.

И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд?


Я согласен только на вариант, когда просят все, а не выборочно. И помощь распределяется пропорционально. И мне более симпатичны те, кто не просит. Вот такие у меня предпочтения.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:10

  Вкладчик1234 написав:После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.

Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхе :)

Ковид - "це не про політику" :lol:

да лучше уж в Турции отдохнуть чем в Одессе - и море чище и сервис дешевле... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kluychkooleg написав:
  Binimovich написав:Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.

И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд?


Я согласен только на вариант, когда просят все, а не выборочно. И помощь распределяется пропорционально. И мне более симпатичны те, кто не просит. Вот такие у меня предпочтения.


Волонтеры не просят все, и получают они помощь от людей не пропорционально, кто-то больше, кто-то меньше. Я бы даже сказал, больше получают те, которые больше о себе рассказывают в соцсетях, интернете, на радио или телевидении.

Двойную мораль я вижу в ваших предпочтениях: на лечение нельзя "попрошайничать" выборочно, а на армию - можно, да и ..й с ним.)
Востаннє редагувалось Binimovich в Вів 13 кві, 2021 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.

Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхе :)

Ковид - "це не про політику"

да лучше уж в Турции отдохнуть чем в Одессе - и море чище и сервис дешевле... :mrgreen:
Лишь бы в Одессу не поперлись из рф после закрытия Турции
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:56

В больницах Харькова второй день подряд нет свободных мест для COVID-больных
Об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

“Не бывает такого, чтоб стояли свободные места. Человек выписался – на его место тут же положили другого. Человек, извините, умер – на его место тут же положили другого. Не дождетесь вы такой информации, чтоб я сказала, что у меня 50 свободных мест”, – сказала Светлана Горбунова-Рубан.

По словам вице-мэра, на данный момент остались свободные места только в гинекологическом отделении – “и то чуть-чуть”.

“На 840 коек 820 людей. Свободные в гинекологии”, – уточнила вице-мэр.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/04/13/v-bolnitsah-harkova-vtoroj-den-podryad-net-svobodnyh-mest-dlya-covid-bolnyh/
ЛАД
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