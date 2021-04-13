Binimovich написав: Гибридная война ведется и на ковидном поле, ИМХО.
Задолбали уже искатели короновируса и рук Кремля.
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
дайте координати широту долготу - где вас держат .
Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева. Острова.
Binimovich написав:Противоречие вижу в том, что государство, кагбэ, должно, но не делает, и неравнодушные граждане помогали и помогают армии.
И лечить онкобольных должно, но не лечит. Но когда родители просят о помощи, то это ужас-ужас, никак так низзя, становиться такими сякими попрошайками. Андерстэнд?
Я согласен только на вариант, когда просят все, а не выборочно. И помощь распределяется пропорционально. И мне более симпатичны те, кто не просит. Вот такие у меня предпочтения.
Волонтеры не просят все, и получают они помощь от людей не пропорционально, кто-то больше, кто-то меньше. Я бы даже сказал, больше получают те, которые больше о себе рассказывают в соцсетях, интернете, на радио или телевидении.
Двойную мораль я вижу в ваших предпочтениях: на лечение нельзя "попрошайничать" выборочно, а на армию - можно, да и ..й с ним.)
Востаннє редагувалось Binimovich в Вів 13 кві, 2021 23:16, всього редагувалось 1 раз.
В больницах Харькова второй день подряд нет свободных мест для COVID-больных
Об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
“Не бывает такого, чтоб стояли свободные места. Человек выписался – на его место тут же положили другого. Человек, извините, умер – на его место тут же положили другого. Не дождетесь вы такой информации, чтоб я сказала, что у меня 50 свободных мест”, – сказала Светлана Горбунова-Рубан.
По словам вице-мэра, на данный момент остались свободные места только в гинекологическом отделении – “и то чуть-чуть”.
“На 840 коек 820 людей. Свободные в гинекологии”, – уточнила вице-мэр.