kluychkooleg написав:

Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.