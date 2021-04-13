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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 08:40
antey1969 написав:
Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
А потом - см. выше - в Харькове мест свободных нет в больницах.
С точки зрения естественного отбора тюленям-матрасникам так и надо.
Тупой отдых - тупая смерть.
Но они же и нормальных заражают, вернувшись.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:42
Тракторист написав: Вкладчик1234 написав:
После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.
Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхе
Ковид - "це не про політику"
да лучше уж в Турции отдохнуть чем в Одессе - и море чище и сервис дешевле...
Если трупом лежать на пляже - один х..
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:52
andrein написав: yama написав: andrein написав:
......
Уже 10 дней сижу взаперти в гостинице как Зэк. Еду 3 раза в день подбрасывают под двери. Уже взяли 3 теста из носа. Раз в три дня утром приходит чувак в военной форме и выводит на час на прогулку на обнесенную решеткой бывшую стоянку такси. Ближе 2-ух метров не имею права ни к кому приближаться.
дайте координати широту долготу - где вас держат .
Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.
Острова.
Это карантин по прибытии?
Если так, то зачем Вы ехали туда? Не знали? Или приехали надолго, решив пожертвовать парой недель карантина?
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:56
antey1969 написав: andrein написав: yama написав:
дайте координати широту долготу - где вас держат .
Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.
Острова.
Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
Справедливости ради, массовки запрещены. Т.н. амфитеатры закрыты. Особо заразиться и негде. Особенно если не стоять в очереди на жрачку плотно.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:57
kluychkooleg
Вы чересчур критичны к Турции-Египту.
И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже.
Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено
) выпивкой.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:09
ЛАД написав:kluychkooleg
Вы чересчур критичны к Турции-Египту.
И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже.
Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено
) выпивкой.
Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:15
Они
kluychkooleg написав:
И в Турции
есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья
.
ж не рядом
Видимо фраза процитированная не так должна восприниматься
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:15
kluychkooleg написав:
Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.
Жіночій половині людства всі ці хлоп'ячі забави до одного місця. Ви навіть не уявляєте, на що вони згодні заради полежати на пляжі, щоб засмаглий хлопчина приносив коктель за клацанням пальцями.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:26
Беларусь 754 случая заболевания за день ! это на 10 млн населения .
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:28
Hotab написав: antey1969 написав: andrein написав:
Могу только сказать, что я нахожусь на 9 часовых поясов восточнее Киева.
Острова.
Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
Справедливости ради, массовки запрещены. Т.н. амфитеатры закрыты. Особо заразиться и негде. Особенно если не стоять в очереди на жрачку плотно.
Амфитеатры уже открыты. Автобусные экскурсии в Каир проходят без масок.Температурного контроля при входе в отель тоже больше нет.
На жрачку можно плотно и не стоять, но наши бычки-любители дешевого дармового алкоголя по вечерам просто друг другу на голову лезут на барах.
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