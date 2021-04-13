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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3143314431453146

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:30

  antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.


Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .
как эту аномалию можно объяснить ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:30

  lapay написав:
  kluychkooleg написав:Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.

Жіночій половині людства всі ці хлоп'ячі забави до одного місця. Ви навіть не уявляєте, на що вони згодні заради полежати на пляжі, щоб засмаглий хлопчина приносив коктель за клацанням пальцями. :)


А потом селфи сделать, не забыв ножку на носочек поставить :) Я как-то в женской половине и не сомневался. Хотя лично у меня есть знакомые фанатки экстремального спорта почище мужиков. Но в процентном отношении их да, меньше.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:35

  moldashavanin написав:
  antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.


Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .
как эту аномалию можно объяснить ?


В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:55

  ЛАД написав:В больницах Харькова второй день подряд нет свободных мест для COVID-больных
Об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

“Не бывает такого, чтоб стояли свободные места. Человек выписался – на его место тут же положили другого. Человек, извините, умер – на его место тут же положили другого. Не дождетесь вы такой информации, чтоб я сказала, что у меня 50 свободных мест”, – сказала Светлана Горбунова-Рубан.

По словам вице-мэра, на данный момент остались свободные места только в гинекологическом отделении – “и то чуть-чуть”.

“На 840 коек 820 людей. Свободные в гинекологии”, – уточнила вице-мэр.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/04/13/v-bolnitsah-harkova-vtoroj-den-podryad-net-svobodnyh-mest-dlya-covid-bolnyh/

стоит посмотреть статистику сколько коек в Харькове было при СССР и сейчас - проблема не столько в опасности вируса, сколько в развале системы здравоохранения...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:58

  kluychkooleg написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.

Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхе :)

Ковид - "це не про політику" :lol:

да лучше уж в Турции отдохнуть чем в Одессе - и море чище и сервис дешевле... :mrgreen:


Если трупом лежать на пляже - один х..

лежаки на пляже в Турции дешевле, море чище и теплее, проживание дешевле чем в Одессе...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:01

  kluychkooleg написав:
  ЛАД написав:kluychkooleg
Вы чересчур критичны к Турции-Египту.
И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже.
Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено :) ) выпивкой.


Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.

Адриатическое море не омывает берега Турции... ;)
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