kluychkooleg написав:Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.
Жіночій половині людства всі ці хлоп'ячі забави до одного місця. Ви навіть не уявляєте, на що вони згодні заради полежати на пляжі, щоб засмаглий хлопчина приносив коктель за клацанням пальцями.
А потом селфи сделать, не забыв ножку на носочек поставить Я как-то в женской половине и не сомневался. Хотя лично у меня есть знакомые фанатки экстремального спорта почище мужиков. Но в процентном отношении их да, меньше.
antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии . как эту аномалию можно объяснить ?
В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.
ЛАД написав:В больницах Харькова второй день подряд нет свободных мест для COVID-больных
Об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
“Не бывает такого, чтоб стояли свободные места. Человек выписался – на его место тут же положили другого. Человек, извините, умер – на его место тут же положили другого. Не дождетесь вы такой информации, чтоб я сказала, что у меня 50 свободных мест”, – сказала Светлана Горбунова-Рубан.
По словам вице-мэра, на данный момент остались свободные места только в гинекологическом отделении – “и то чуть-чуть”.
“На 840 коек 820 людей. Свободные в гинекологии”, – уточнила вице-мэр.
ЛАД написав:kluychkooleg Вы чересчур критичны к Турции-Египту. И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже. Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено ) выпивкой.
Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.