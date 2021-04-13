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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3143314431453146 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Сер 14 кві, 2021 09:30 antey1969 написав: Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%. Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.



Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .

как эту аномалию можно объяснить ? Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .как эту аномалию можно объяснить ? moldashavanin

Повідомлень: 776 З нами з: 22.07.11 Подякував: 277 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 09:30 lapay написав: kluychkooleg написав: Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья. Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.

Жіночій половині людства всі ці хлоп'ячі забави до одного місця. Ви навіть не уявляєте, на що вони згодні заради полежати на пляжі, щоб засмаглий хлопчина приносив коктель за клацанням пальцями. Жіночій половині людства всі ці хлоп'ячі забави до одного місця. Ви навіть не уявляєте, на що вони згодні заради полежати на пляжі, щоб засмаглий хлопчина приносив коктель за клацанням пальцями.



А потом селфи сделать, не забыв ножку на носочек поставить Я как-то в женской половине и не сомневался. Хотя лично у меня есть знакомые фанатки экстремального спорта почище мужиков. Но в процентном отношении их да, меньше. А потом селфи сделать, не забыв ножку на носочек поставитьЯ как-то в женской половине и не сомневался. Хотя лично у меня есть знакомые фанатки экстремального спорта почище мужиков. Но в процентном отношении их да, меньше. kluychkooleg Повідомлень: 617 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 09:35 moldashavanin написав: antey1969 написав: Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%. Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.



Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .

как эту аномалию можно объяснить ? Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .как эту аномалию можно объяснить ?



В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе. В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе. kluychkooleg Повідомлень: 617 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 10:58 kluychkooleg написав: Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.



Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхе



Ковид - "це не про політику" После не очень приятных для рф высказываний Эрдогана - из рф рассмотрели в Турции вспышку ковида", и закрыли туда полёты.Согласно "законам жанра" - Украина теперь должна сделать наоборот. По слухам, турки уже готовы делать скидки. Патриоты могут поиметь свой профит в виде экономии на турецком отдыхеКовид - "це не про політику"

да лучше уж в Турции отдохнуть чем в Одессе - и море чище и сервис дешевле... да лучше уж в Турции отдохнуть чем в Одессе - и море чище и сервис дешевле...



Если трупом лежать на пляже - один х.. Если трупом лежать на пляже - один х..

лежаки на пляже в Турции дешевле, море чище и теплее, проживание дешевле чем в Одессе... лежаки на пляже в Турции дешевле, море чище и теплее, проживание дешевле чем в Одессе... Тракторист

Повідомлень: 5221 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 11:01 kluychkooleg написав: ЛАД написав: kluychkooleg

Вы чересчур критичны к Турции-Египту.

И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже.

Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено ) выпивкой. Вы чересчур критичны к Турции-Египту.И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже.Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено) выпивкой.



Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья. Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул.

Адриатическое море не омывает берега Турции... Адриатическое море не омывает берега Турции... Тракторист

Повідомлень: 5221 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 11:08 kluychkooleg написав: А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.

Дисциплинированные - это да.

Но я в 99м пробыл там 3 месяца (работа + экскурсии по уик-эндам) - не видел ни одного человека в маске, даже в самых оживленных местах Токио типа Гиндзы или радиорынка Может, потому что был летом, когда меньше болеют. Дисциплинированные - это да.Но я в 99м пробыл там 3 месяца (работа + экскурсии по уик-эндам) - не видел ни одного человека в маске, даже в самых оживленных местах Токио типа Гиндзы или радиорынкаМожет, потому что был летом, когда меньше болеют. Starikan 2 Повідомлень: 18064 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2147 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 11:11 kluychkooleg написав: moldashavanin написав: antey1969 написав: Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%. Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.



Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .

как эту аномалию можно объяснить ? Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .как эту аномалию можно объяснить ?



В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе. В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.

а немецкой статистике вы доверяете? как вы тогда объясните тот факт, что уровень общей смертности в Германии в 2020 не отличается от уровня общей смертности в 2018?... а немецкой статистике вы доверяете? как вы тогда объясните тот факт, что уровень общей смертности в Германии в 2020 не отличается от уровня общей смертности в 2018?... Тракторист

Повідомлень: 5221 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 11:46



Общая смертность в конце марта вновь на пике, несмотря на неполноту реестра. В апреле, вероятно, обновится многолетний антирекорд ((( Соблюдайте карантин! zРадио

Повідомлень: 9760 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2058 раз. Подякували: 4445 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3143314431453146 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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