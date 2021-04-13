kluychkooleg написав:Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Ну и на рыб немного посмотреть. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.
Жіночій половині людства всі ці хлоп'ячі забави до одного місця. Ви навіть не уявляєте, на що вони згодні заради полежати на пляжі, щоб засмаглий хлопчина приносив коктель за клацанням пальцями.
А потом селфи сделать, не забыв ножку на носочек поставить Я как-то в женской половине и не сомневался. Хотя лично у меня есть знакомые фанатки экстремального спорта почище мужиков. Но в процентном отношении их да, меньше.
antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии . как эту аномалию можно объяснить ?
В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.
ЛАД написав:kluychkooleg Вы чересчур критичны к Турции-Египту. И там, и там есть что посмотреть между лежанием на пляже. Хотя согласен, достаточно многие ограничиваются лежанием и бесплатной (всё включено ) выпивкой.
Я не критичен к Египту, я скучаю за ним. Но я там и полчаса не лежал на пляже за все разы, что я там был. Я туда за дайвингом и кайтингом летал. Я критичен к матрасникам-алкоголикам. И в Турции есть интересные места - Стамбул. Или проплыть на катамаране вдоль Андриатического побережья.
kluychkooleg написав: А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.
Дисциплинированные - это да. Но я в 99м пробыл там 3 месяца (работа + экскурсии по уик-эндам) - не видел ни одного человека в маске, даже в самых оживленных местах Токио типа Гиндзы или радиорынка Может, потому что был летом, когда меньше болеют.
antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии . как эту аномалию можно объяснить ?
В России - лишняя хромосома и Путен - гарант счастливой жизни. В странах СНГ - статистика, продажная девка империализма. В Китае тоже. И в Китае мгновенно и жестко целые города на каратин закрывали. Так что не надо ля-ля. К тому же они авторы этого вируса, они его лучше знают. А в Японии просто очень дисциплинированные люди, которые и так всю жизнь в масках ходят при каждом чихе.
а немецкой статистике вы доверяете? как вы тогда объясните тот факт, что уровень общей смертности в Германии в 2020 не отличается от уровня общей смертности в 2018?...