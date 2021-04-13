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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3144314531463147

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:58

  moldashavanin написав:
  antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.


Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии .
как эту аномалию можно объяснить ?

Думаю дуже просто - пістят-с

07.‎04.‎2021

Американский военный спутник зондирования Земли NROL-76 (USA-276) вновь зафиксировал на территории Китая шесть очагов специфического загрязнения свидетельствующие об уничтожении большого количества биологических отходов. Подобное фиксировалось на территории Китая в феврале 2020 года в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). (см. сообщ. 10.02.2020 г.)


зі. Враховуючи, що ефестивність китайської вакцини 50%, то 100500% = пістят-с...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мылси просто в слух как там Беларусы ? Не читают новостей и живут спокойно .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:02

  Uppi написав:Мылси просто в слух как там Беларусы ? Не читают новостей и живут спокойно .

Не до того им: таракан все не уходит... В мордоре, кстати, все аналогично: обнуленный, поправки.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире


Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
stm
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