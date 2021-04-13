antey1969 написав:Зато в Египте нет практически никаких ковидных ограничений. Отели забиты, масок никто не носит, очереди на барах, санитайзеры пылятся на стенах. Украинского контингента порядка 80%.
Зато в соседних странах 500-1000 случаев заболевания на 10 млн населения . Может кто-то слышал про карантинные ограничения в странах СНГ ? Китае-Японии . как эту аномалию можно объяснить ?
Думаю дуже просто - пістят-с
07.04.2021
Американский военный спутник зондирования Земли NROL-76 (USA-276) вновь зафиксировал на территории Китая шесть очагов специфического загрязнения свидетельствующие об уничтожении большого количества биологических отходов. Подобное фиксировалось на территории Китая в феврале 2020 года в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). (см. сообщ. 10.02.2020 г.)
зі. Враховуючи, що ефестивність китайської вакцини 50%, то 100500% = пістят-с...
Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...