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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3145314631473148

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:06

  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:12

  pesikot написав:
  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать

Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:14

  Uppi написав:
  pesikot написав:
  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать

Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .

Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:34

  stm написав:
  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))

Меня тревожит что при злочинной владе можно было излагать свои мысли более свободно . Резалась нецензурная брань и личные оскорбления . А сейчас когда под сомнение ставишь бред из СМИ тебя сразу режут .
Uppi
 
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