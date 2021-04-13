Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:02
Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
Uppi
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:06
Uppi написав:
Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
pesikot
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:12
pesikot написав: Uppi написав:
Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Uppi
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:14
Uppi написав: pesikot написав: Uppi написав:
Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))
stm
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:34
stm написав: Uppi написав:
Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))
Меня тревожит что при злочинной владе можно было излагать свои мысли более свободно . Резалась нецензурная брань и личные оскорбления . А сейчас когда под сомнение ставишь бред из СМИ тебя сразу режут .
Uppi
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:24
https://life.liga.net/poyasnennya/inter ... 5aEgQVZnI8
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Мудра стаття, хоч багато букв
stargazer
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