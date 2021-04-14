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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3145314631473148

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:06

  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:12

  pesikot написав:
  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать

Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:14

  Uppi написав:
  pesikot написав:
  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать

Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .

Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:34

  stm написав:
  Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .

А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать
Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут .
Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))

Меня тревожит что при злочинной владе можно было излагать свои мысли более свободно . Резалась нецензурная брань и личные оскорбления . А сейчас когда под сомнение ставишь бред из СМИ тебя сразу режут .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:24

https://life.liga.net/poyasnennya/inter ... 5aEgQVZnI8

Наукою по ковіду | Павло Ковтонюк: Немає причин думати, що цей уряд може ефективно стримувати пандемію

Мудра стаття, хоч багато букв
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:14

  Libo написав:Гаденький тут народец собрался.
Медицина - плохая, власть - плохая, маски - плохо, вакцина - плохо, карантин - плохо, все кругом плохо ...
А что для вас хорошо, передохнуть? :shock:

Алканавт, ПНХ!!!

Народ має право критикувати, нажаль, поки що за вила не береться...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:26

  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Некоторые вопросы к хотелось бы задать.
Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ? Что касается догоспитальных анализов. Не смог уловить тонкости - забор делают в Израиле на дому у амбулаторного пациента ? Сомневаюсь, что в Украине почечные и печеночные пробы для заболевших с подозрением на диагноз ковид входят в перечень бесплатной услуги.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:18

  change_pm написав:
  Libo написав:Гаденький тут народец собрался.
Медицина - плохая, власть - плохая, маски - плохо, вакцина - плохо, карантин - плохо, все кругом плохо ...
А что для вас хорошо, передохнуть? :shock:

Алканавт, ПНХ!!!

Народ має право критикувати, нажаль, поки що за вила не береться...


Полагаю, что право на вилы есть только у 27%
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:19

  Libo написав:
  moldashavanin написав:куда делось сообщение с неграми и Африкой и Ковидом ?


Чертыло ватное, ты хоть знаешь где та Африка находится? :lol:


знаю . недавно показывали документальный фильм - Восстание Обезьян .
нельзя было обезьянам делать прививки .
moldashavanin
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

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