Uppi написав:Да тут такая цензура на форуме что просто ужас .
А ты думала, что здесь можно всякую дичь задвигать Не я думала что живу в свободной стране . Странно как то те кто больше кричат о свободе ее же и режут . Вас тоже тревожат по 3 раза палочками ПЦР и никуда не выпускают? ))) Такие несвободные люди, но на форуме )))
Меня тревожит что при злочинной владе можно было излагать свои мысли более свободно . Резалась нецензурная брань и личные оскорбления . А сейчас когда под сомнение ставишь бред из СМИ тебя сразу режут .
stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Некоторые вопросы к хотелось бы задать. Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ? Что касается догоспитальных анализов. Не смог уловить тонкости - забор делают в Израиле на дому у амбулаторного пациента ? Сомневаюсь, что в Украине почечные и печеночные пробы для заболевших с подозрением на диагноз ковид входят в перечень бесплатной услуги.