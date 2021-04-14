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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3145314631473148

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:26

  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Некоторые вопросы к хотелось бы задать.
Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ? Что касается догоспитальных анализов. Не смог уловить тонкости - забор делают в Израиле на дому у амбулаторного пациента ? Сомневаюсь, что в Украине почечные и печеночные пробы для заболевших с подозрением на диагноз ковид входят в перечень бесплатной услуги.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:18

  change_pm написав:
  Libo написав:Гаденький тут народец собрался.
Медицина - плохая, власть - плохая, маски - плохо, вакцина - плохо, карантин - плохо, все кругом плохо ...
А что для вас хорошо, передохнуть? :shock:

Алканавт, ПНХ!!!

Народ має право критикувати, нажаль, поки що за вила не береться...


Полагаю, что право на вилы есть только у 27%
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:18

  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Антибиотики - то таке, это вечный спор.
Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация выше 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.

Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 14 кві, 2021 23:10, всього редагувалось 4 разів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.


Обладая капилляростабилизирующими свойствами, связанными с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием, лекарственное средство кверцетин снижает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительным эффектом в результате блокады липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижает синтез лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.

Кверцетин проявляет противоязвенное действие (при применении нестероидных противовоспалительных средств), а также обладает радиопротекторной активностью (после рентгено- и гамма-облучений).

Кардиопротекторные свойства кверцетина обусловлены повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.

Репаративные свойства кверцетина проявляются в ускорении заживления ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, он проявляет стойкую иммуномодулирующую активность. Экспериментально определены также диуретические, спазмолитические, антисклеротические свойства. Кверцетин способен нормализовать артериальное давление и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:53

  tumos написав:Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?


На этот вопрос можно ответить приблизительно так. Возможно для внутривенного введения препарата и путем внутримышечной инъекции используется один и тот же порошок в ампулах. Поэтому такой вид производства предназначен в основном для внутривенного введения.

Поэтому пожалуй переформулирую вопрос. Только в Украине применяют внутримышечную инъекцию или нет ? Если нет, то в связи с чем такой способ сохранил свою значимость ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:56

  stm написав:
Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

это вы о чем ? а где ссылка ???
https://www.youtube.com/watch?v=fhHHPbl ... e=emb_logo
извиняюсь банерорезка и резка рекламы убрали ссылку :)
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

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