stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Некоторые вопросы к хотелось бы задать. Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ? Что касается догоспитальных анализов. Не смог уловить тонкости - забор делают в Израиле на дому у амбулаторного пациента ? Сомневаюсь, что в Украине почечные и печеночные пробы для заболевших с подозрением на диагноз ковид входят в перечень бесплатной услуги.
stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Антибиотики - то таке, это вечный спор. Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация выше 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 14 кві, 2021 23:10, всього редагувалось 4 разів.
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Обладая капилляростабилизирующими свойствами, связанными с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием, лекарственное средство кверцетин снижает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительным эффектом в результате блокады липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижает синтез лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.
Кверцетин проявляет противоязвенное действие (при применении нестероидных противовоспалительных средств), а также обладает радиопротекторной активностью (после рентгено- и гамма-облучений).
Кардиопротекторные свойства кверцетина обусловлены повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.
Репаративные свойства кверцетина проявляются в ускорении заживления ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, он проявляет стойкую иммуномодулирующую активность. Экспериментально определены также диуретические, спазмолитические, антисклеротические свойства. Кверцетин способен нормализовать артериальное давление и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.
tumos написав:Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?
На этот вопрос можно ответить приблизительно так. Возможно для внутривенного введения препарата и путем внутримышечной инъекции используется один и тот же порошок в ампулах. Поэтому такой вид производства предназначен в основном для внутривенного введения.
Поэтому пожалуй переформулирую вопрос. Только в Украине применяют внутримышечную инъекцию или нет ? Если нет, то в связи с чем такой способ сохранил свою значимость ?
stm написав: Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...