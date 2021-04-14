stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Некоторые вопросы к хотелось бы задать. Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ? Что касается догоспитальных анализов. Не смог уловить тонкости - забор делают в Израиле на дому у амбулаторного пациента ? Сомневаюсь, что в Украине почечные и печеночные пробы для заболевших с подозрением на диагноз ковид входят в перечень бесплатной услуги.
stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Антибиотики - то таке, это вечный спор. Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 14 кві, 2021 23:12, всього редагувалось 5 разів.
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Обладая капилляростабилизирующими свойствами, связанными с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием, лекарственное средство кверцетин снижает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительным эффектом в результате блокады липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижает синтез лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.
Кверцетин проявляет противоязвенное действие (при применении нестероидных противовоспалительных средств), а также обладает радиопротекторной активностью (после рентгено- и гамма-облучений).
Кардиопротекторные свойства кверцетина обусловлены повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.
Репаративные свойства кверцетина проявляются в ускорении заживления ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, он проявляет стойкую иммуномодулирующую активность. Экспериментально определены также диуретические, спазмолитические, антисклеротические свойства. Кверцетин способен нормализовать артериальное давление и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.
tumos написав:Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?
На этот вопрос можно ответить приблизительно так. Возможно для внутривенного введения препарата и путем внутримышечной инъекции используется один и тот же порошок в ампулах. Поэтому такой вид производства предназначен в основном для внутривенного введения.
Поэтому пожалуй переформулирую вопрос. Только в Украине применяют внутримышечную инъекцию или нет ? Если нет, то в связи с чем такой способ сохранил свою значимость ?
stm написав: Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Антибиотики - то таке, это вечный спор. Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.
Моя логика как и этого врача говорит что 21 - дыхание может уже не норма, но бежать на КТ я не буду. А вот при 24-28 опять же проще сделать анализ крови на лейкоцитоз, а не бежать на КТ сразу. Что колоть в себя препарат ветеринарки, кроме как мракобесием тоже назвать не могу. Лечение - это тоже дело вкуса
Uppi написав:Мылси просто в слух как там Беларусы ? Не читают новостей и живут спокойно .
Прежде чем озвучивать мысли вслух,желательно сначала поразмышлять молча, вооружившись доступной информацией. Но я уже привык,что наши ковид-дисиденты, к которым давно подходит словечко пожестче, свою тактику "гыгыгы, так а что там, Беларусь вам всем доказала, что нет короны?" не меняет.
1. Белстат сохраняет покер-фейс. 9 апреля все ждали полную стат.информацию за2020 год, но вышла только о численности населения по стране в целом и по областям. 2. Есть вскользь в СМИ информация о количестве смертей за первое полугодие.Избыточная смертность У у них за полугодие около 5 тысяч человек. Не сильно много, но если окажется за год даже 10, то для 9.4 млн Беларуси это немало. 3. Ну и всё-таки , что же есть на сайте Белстата.
Ежегодно (несколько крайнихлет) население Беларуси сокращалось на 14..19 тысяч . В 2020 году оно сократилось на 60 тысяч.
Естественно, это косвенный показатель. Есть ещё и рождаемость (за счёт ее падения в 2020 году Белорусы не добрали около 6 тысяч человек) . Есть и миграция. Но что есть, то и даю. В любом случае белорусского чуда не наблюдается.Скорее катастрофа. Даже Мордор который всех удивил полумиллионным падением населения в 2020 году, отдыхает. А пропорции к населению Мордора , белорусы потеряли почти лям.
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Обладая капилляростабилизирующими свойствами, связанными с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием, лекарственное средство кверцетин снижает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительным эффектом в результате блокады липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижает синтез лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.
Кверцетин проявляет противоязвенное действие (при применении нестероидных противовоспалительных средств), а также обладает радиопротекторной активностью (после рентгено- и гамма-облучений).
Кардиопротекторные свойства кверцетина обусловлены повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.
Репаративные свойства кверцетина проявляются в ускорении заживления ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, он проявляет стойкую иммуномодулирующую активность. Экспериментально определены также диуретические, спазмолитические, антисклеротические свойства. Кверцетин способен нормализовать артериальное давление и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.
Подойдет Аскорутин. Всем говорю, во время эпидемий поддерживайте в организме уровень витаминов и минералов (особенно критичных для иммунитета и органов, которые патоген атакует в первую очередь) на оптимальном уровне и никакие кронавирусы вам не страшны.
Вирішує не наука, а бізнес, який не відмовиться від золотих яєць.
Понад 100 лауреатів Нобелівської премії, а також понад 60 колишніх глав держав і урядів закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена тимчасово відмовитися від правил Світової організації торгівлі про інтелектуальну власність в питанні виробництва вакцин від COVID-19. Про це йдеться у відкритому листі, розміщеному на сайті організації Peopl's Vaccine Alliance. https://world.segodnya.ua/ua/world/wnew ... 19281.html