Додано: Чет 15 кві, 2021 06:03

Uppi написав: Мылси просто в слух как там Беларусы ? Не читают новостей и живут спокойно . Мылси просто в слух как там Беларусы ? Не читают новостей и живут спокойно .

Прежде чем озвучивать мысли вслух,желательно сначала поразмышлять молча, вооружившись доступной информацией. Но я уже привык,что наши ковид-дисиденты, к которым давно подходит словечко пожестче, свою тактику "гыгыгы, так а что там, Беларусь вам всем доказала, что нет короны?" не меняет.1. Белстат сохраняет покер-фейс. 9 апреля все ждали полную стат.информацию за2020 год, но вышла только о численности населения по стране в целом и по областям.2. Есть вскользь в СМИ информация о количестве смертей за первое полугодие.Избыточная смертность Уу них за полугодие около 5 тысяч человек.Не сильно много, но если окажется за год даже 10, то для 9.4 млн Беларуси это немало.3. Ну и всё-таки , что же есть на сайте Белстата.Ежегодно (несколько крайнихлет) население Беларуси сокращалось на 14..19 тысяч .В 2020 году оно сократилось на 60 тысяч.Естественно, это косвенный показатель. Есть ещё и рождаемость (за счёт ее падения в 2020 году Белорусы не добрали около 6 тысяч человек) . Есть и миграция. Но что есть, то и даю. В любом случае белорусского чуда не наблюдается.Скорее катастрофа. Даже Мордор который всех удивил полумиллионным падением населения в 2020 году, отдыхает. А пропорции к населению Мордора , белорусы потеряли почти лям.