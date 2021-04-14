stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Антибиотики - то таке, это вечный спор. Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.
Склалося враження, що він каже те, що хочуть почути люди... Не лікуватися та одужати.
Якщо так затягувати з лікуванням антибіотиками, не маючи змоги постійного контролю, то ускладнення від інфекційних хвороб (на серце, суглоби, нирки і т.д.) забезпечені. А потім він буде лікувати міокардіти, ревматизм, пієлоніфріти і т.д. Підтримувати життя...
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Подойдет Аскорутин. Всем говорю, во время эпидемий поддерживайте в организме уровень витаминов и минералов (особенно критичных для иммунитета и органов, которые патоген атакует в первую очередь) на оптимальном уровне и никакие кронавирусы вам не страшны.
Кверцетин (он же корвитин) пару дней врачи платной клиники капали сыну и невестке, дополнительно к дексаметазону и антибиотикам после 8 дней с 38-39, кашлем и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).