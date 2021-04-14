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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3146314731483149

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:32

  Starikan написав:
  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Антибиотики - то таке, это вечный спор.
Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.

Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.

Склалося враження, що він каже те, що хочуть почути люди...
Не лікуватися та одужати.

Якщо так затягувати з лікуванням антибіотиками, не маючи змоги постійного контролю, то ускладнення від інфекційних хвороб (на серце, суглоби, нирки і т.д.) забезпечені.
А потім він буде лікувати міокардіти, ревматизм, пієлоніфріти і т.д.
Підтримувати життя...
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:34

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Подойдет Аскорутин.
Всем говорю, во время эпидемий поддерживайте в организме уровень витаминов и минералов (особенно критичных для иммунитета и органов, которые патоген атакует в первую очередь) на оптимальном уровне и никакие кронавирусы вам не страшны.

Кверцетин (он же корвитин) пару дней врачи платной клиники капали сыну и невестке, дополнительно к дексаметазону и антибиотикам после 8 дней с 38-39, кашлем и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Одна доза китайской вакцины CoronaVac (от компании Sinovac Biotech) на ~50% эффективна против симптомов COVID-19 в Бразилии, где местный штамм коронавируса частично ускользает от иммунитета к первоначальному штамму. Руководитель фазы III клинических испытаний в этой стране Хулио Крода считает промежуточный результат "очень хорошей новостью", пишет Science. https://www.sciencemag.org/news/2021/04 ... ued-brazil"
https://news.liga.net/world/news/poyavi ... m-brazilii
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:06

Вакцинируют теперь рятувальникив и прикордонников. Что за дурдом? Во всем мире в первую очередь вакцинируют стариков.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hxbbgaf написав:Вакцинируют теперь рятувальникив и прикордонников. Что за дурдом? Во всем мире в первую очередь вакцинируют стариков.

Путя тільки вчора, можливо, отримав другу дозу свого Супутника. У осіб похилого віку слабка імунна відпвідь, не всі вакцини для них однаково ефективні.
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