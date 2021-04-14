Додано: Чет 15 кві, 2021 11:55

stargazer написав: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/pavel-kovtonyuk-net-prichin-dumat-chto-eto-pravitelstvo-mojet-effektivno-sderjivat-covid?fbclid=IwAR0dJkIhwp3X5QocgjXvR59bvYPGjJ_HOLwIlLymJnld_1fIq5aEgQVZnI8



Наукою по ковіду | Павло Ковтонюк: Немає причин думати, що цей уряд може ефективно стримувати пандемію



Мудра стаття, хоч багато букв https://life.liga.net/poyasnennya/interview/pavel-kovtonyuk-net-prichin-dumat-chto-eto-pravitelstvo-mojet-effektivno-sderjivat-covid?fbclid=IwAR0dJkIhwp3X5QocgjXvR59bvYPGjJ_HOLwIlLymJnld_1fIq5aEgQVZnI8Наукою по ковіду | Павло Ковтонюк: Немає причин думати, що цей уряд може ефективно стримувати пандеміюМудра стаття, хоч багато букв

Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел.Полагаю, что такой же примерно бардак в сегодняшних условиях был бы при любом уряде. Замена Степанова или даже Шмыгаля, по-моему, ничего особо не изменит. О звонках Нетаниягу главе Phyzer уже писал - можно звонить долго и нужно, Но я себе представляю, сколько вони было бы в наших СМИ и сколько дерьма вылилось бы на голову любого нашего деятеля (хоть Степанова, хоть Зеленского, хоть ещё кого-то), который бы купил 50-60 млн доз по цене, завышенной более чем в 2 раза.Как "Сербія, Албанія, чи Молдова" сумели закупить больше вакцин, чем мы (и сколько они закупили) не знаю, судить не берусь.Организация вакцинации у нас плохая. Но при нашем всеобщем нежелании вакцинироваться и при нашем сегодняшнем наличии вакцин это не имеет никакого значения.Отслеживание контактов дело нужное. Но в статье правильно замечено, что это не очень срабатывало и в Европе по сравнению с Тайванем, Ю.Кореей и др. азиатами. У нас, к сожалению, с нашими "вильнолюдьми" и "юристами"... просто не представляю.