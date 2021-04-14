stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Антибиотики - то таке, это вечный спор. Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.
Склалося враження, що він каже те, що хочуть почути люди... Не лікуватися та одужати.
Якщо так затягувати з лікуванням антибіотиками, не маючи змоги постійного контролю, то ускладнення від інфекційних хвороб (на серце, суглоби, нирки і т.д.) забезпечені. А потім він буде лікувати міокардіти, ревматизм, пієлоніфріти і т.д. Підтримувати життя...
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Подойдет Аскорутин. Всем говорю, во время эпидемий поддерживайте в организме уровень витаминов и минералов (особенно критичных для иммунитета и органов, которые патоген атакует в первую очередь) на оптимальном уровне и никакие кронавирусы вам не страшны.
Кверцетин (он же корвитин) пару дней врачи платной клиники капали сыну и невестке, дополнительно к дексаметазону и антибиотикам после 8 дней с 38-39, кашлем и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).
Наукою по ковіду | Павло Ковтонюк: Немає причин думати, що цей уряд може ефективно стримувати пандемію
Мудра стаття, хоч багато букв
Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел. Полагаю, что такой же примерно бардак в сегодняшних условиях был бы при любом уряде. Замена Степанова или даже Шмыгаля, по-моему, ничего особо не изменит. О звонках Нетаниягу главе Phyzer уже писал - можно звонить долго и нужно, Но я себе представляю, сколько вони было бы в наших СМИ и сколько дерьма вылилось бы на голову любого нашего деятеля (хоть Степанова, хоть Зеленского, хоть ещё кого-то), который бы купил 50-60 млн доз по цене, завышенной более чем в 2 раза. Как "Сербія, Албанія, чи Молдова" сумели закупить больше вакцин, чем мы (и сколько они закупили) не знаю, судить не берусь. Организация вакцинации у нас плохая. Но при нашем всеобщем нежелании вакцинироваться и при нашем сегодняшнем наличии вакцин это не имеет никакого значения. Отслеживание контактов дело нужное. Но в статье правильно замечено, что это не очень срабатывало и в Европе по сравнению с Тайванем, Ю.Кореей и др. азиатами. У нас, к сожалению, с нашими "вильнолюдьми" и "юристами"... просто не представляю.
ЛАД написав:Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел.
Факт, що закупівлю вакцин провалили. Факт, що з карантинами теж не все в порядку. Перший раз недоліт. Другий раз невеликий переліт, третій вже значно пізніше ввели, ніж треба. Я б, до адаптивного карантину, зробив би невелику добавку - якщо місцева влада не хоче вводити карантинні обмеження, згідно медичних показників, то всі витрати на ковідних хворих з місцевого бюджета. І все, весь цей медичний сепаратизм відразу кудись зникне.
Вы правы насчёт дистанционки. Но с другой стороны... У Хайнлайна есть хорошая книга - "Имею скафандр - готов путешествовать!" http://loveread.ec/read_book.php?id=30771&p=1 Если у ребенка нет интереса к занятиям, то его, конечно, можно заставить что-то выучить, но... К сожалению, сегодняшняя телефонизация и интернетизация детей, по-моему, только мешает учебе. Во всяком случае, у основной массы.
ЛАД написав:Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел.
Факт, що закупівлю вакцин провалили. Факт, що з карантинами теж не все в порядку. Перший раз недоліт. Другий раз невеликий переліт, третій вже значно пізніше ввели, ніж треба. Я б, до адаптивного карантину, зробив би невелику добавку - якщо місцева влада не хоче вводити карантинні обмеження, згідно медичних показників, то всі витрати на ковідних хворих з місцевого бюджета. І все, весь цей медичний сепаратизм відразу кудись зникне.
Закупку провалили, согласен. Но не знаю и сомневаюсь, могли ли не провалить. С карантином у нас проблема не с местной властью, а с населением. Местная власть просто отражает его настроения. Читайте будивельника.