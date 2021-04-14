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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3147314831493150>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:32

  Starikan написав:
  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Антибиотики - то таке, это вечный спор.
Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.

Подозреваю, что все его заявления (некоторые в хамоватой форме - "мракобесие" и т.п.) на самом деле связаны с чрезвычайной дороговизной лечения в Израиле, сравнимой с американской.

Склалося враження, що він каже те, що хочуть почути люди...
Не лікуватися та одужати.

Якщо так затягувати з лікуванням антибіотиками, не маючи змоги постійного контролю, то ускладнення від інфекційних хвороб (на серце, суглоби, нирки і т.д.) забезпечені.
А потім він буде лікувати міокардіти, ревматизм, пієлоніфріти і т.д.
Підтримувати життя...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:34

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Подойдет Аскорутин.
Всем говорю, во время эпидемий поддерживайте в организме уровень витаминов и минералов (особенно критичных для иммунитета и органов, которые патоген атакует в первую очередь) на оптимальном уровне и никакие кронавирусы вам не страшны.

Кверцетин (он же корвитин) пару дней врачи платной клиники капали сыну и невестке, дополнительно к дексаметазону и антибиотикам после 8 дней с 38-39, кашлем и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Одна доза китайской вакцины CoronaVac (от компании Sinovac Biotech) на ~50% эффективна против симптомов COVID-19 в Бразилии, где местный штамм коронавируса частично ускользает от иммунитета к первоначальному штамму. Руководитель фазы III клинических испытаний в этой стране Хулио Крода считает промежуточный результат "очень хорошей новостью", пишет Science. https://www.sciencemag.org/news/2021/04 ... ued-brazil"
https://news.liga.net/world/news/poyavi ... m-brazilii
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:06

Вакцинируют теперь рятувальникив и прикордонников. Что за дурдом? Во всем мире в первую очередь вакцинируют стариков.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hxbbgaf написав:Вакцинируют теперь рятувальникив и прикордонников. Что за дурдом? Во всем мире в первую очередь вакцинируют стариков.

Путя тільки вчора, можливо, отримав другу дозу свого Супутника. У осіб похилого віку слабка імунна відпвідь, не всі вакцини для них однаково ефективні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:55

  stargazer написав:https://life.liga.net/poyasnennya/interview/pavel-kovtonyuk-net-prichin-dumat-chto-eto-pravitelstvo-mojet-effektivno-sderjivat-covid?fbclid=IwAR0dJkIhwp3X5QocgjXvR59bvYPGjJ_HOLwIlLymJnld_1fIq5aEgQVZnI8

Наукою по ковіду | Павло Ковтонюк: Немає причин думати, що цей уряд може ефективно стримувати пандемію

Мудра стаття, хоч багато букв

Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел.
Полагаю, что такой же примерно бардак в сегодняшних условиях был бы при любом уряде. Замена Степанова или даже Шмыгаля, по-моему, ничего особо не изменит. О звонках Нетаниягу главе Phyzer уже писал - можно звонить долго и нужно, Но я себе представляю, сколько вони было бы в наших СМИ и сколько дерьма вылилось бы на голову любого нашего деятеля (хоть Степанова, хоть Зеленского, хоть ещё кого-то), который бы купил 50-60 млн доз по цене, завышенной более чем в 2 раза.
Как "Сербія, Албанія, чи Молдова" сумели закупить больше вакцин, чем мы (и сколько они закупили) не знаю, судить не берусь.
Организация вакцинации у нас плохая. Но при нашем всеобщем нежелании вакцинироваться и при нашем сегодняшнем наличии вакцин это не имеет никакого значения.
Отслеживание контактов дело нужное. Но в статье правильно замечено, что это не очень срабатывало и в Европе по сравнению с Тайванем, Ю.Кореей и др. азиатами. У нас, к сожалению, с нашими "вильнолюдьми" и "юристами"... просто не представляю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел.

Факт, що закупівлю вакцин провалили. Факт, що з карантинами теж не все в порядку. Перший раз недоліт. Другий раз невеликий переліт, третій вже значно пізніше ввели, ніж треба.
Я б, до адаптивного карантину, зробив би невелику добавку - якщо місцева влада не хоче вводити карантинні обмеження, згідно медичних показників, то всі витрати на ковідних хворих з місцевого бюджета. І все, весь цей медичний сепаратизм відразу кудись зникне.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Протокол лечения COVID-19 для интенсивной терапии и реанимации
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:18

  Ой+ написав:.......
Апологетам дистанційки під пиво.
На дистанційному навчанні діти не вивчили майже нічого – дослідження https://mind.ua/news/20224681-na-distan ... lidzhennya
Німецькі експерти: закриття шкіл і дистанційне навчання обійдеться країні в 3,3 трлн євро
Закриття шкіл на 8 тижнів привело до того, що на випускних іспитах школярі показали недостатні знання
https://mind.ua/news/20221186-nimecki-e ... -trln-evro

Вы правы насчёт дистанционки.
Но с другой стороны...
У Хайнлайна есть хорошая книга - "Имею скафандр - готов путешествовать!" http://loveread.ec/read_book.php?id=30771&p=1
Если у ребенка нет интереса к занятиям, то его, конечно, можно заставить что-то выучить, но... К сожалению, сегодняшняя телефонизация и интернетизация детей, по-моему, только мешает учебе. Во всяком случае, у основной массы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:29

  lapay написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, ничего особо мудрого не увидел.

Факт, що закупівлю вакцин провалили. Факт, що з карантинами теж не все в порядку. Перший раз недоліт. Другий раз невеликий переліт, третій вже значно пізніше ввели, ніж треба.
Я б, до адаптивного карантину, зробив би невелику добавку - якщо місцева влада не хоче вводити карантинні обмеження, згідно медичних показників, то всі витрати на ковідних хворих з місцевого бюджета. І все, весь цей медичний сепаратизм відразу кудись зникне.

Закупку провалили, согласен.
Но не знаю и сомневаюсь, могли ли не провалить.
С карантином у нас проблема не с местной властью, а с населением. Местная власть просто отражает его настроения. Читайте будивельника. :)
ЛАД
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

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