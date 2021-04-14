Центр громадського здоров'я має дані щодо більш ніж 1,2 тис. випадків повторного захворювання на Covid-19, повідомив генеральний директор установи Роман Родина, передає «Укрінформ».
«Таких випадків у нас більш як 1,2 тисячі за весь період з початку пандемії», – сказав Родина.
За його словами, востаннє таку інформацію ЦГЗ запросили три тижні тому. Як повторні випадки у документах визначалися такі, коли пацієнт був зареєстрований у системі як одужавший, і в нього знову була діагностована коронавірусна хвороба.
причём тут ск к парацетамолу? и кстати при ковиде рекомендуют ибупрофен, от парацетамола много где в мире отказываются из-за его токсичности для печени. Я лично лет 10 парацетамол не употребляю.
А вы смотрели видео с израильским медиком? Мой пост был в контексте его заявлений. Кстати, он лечит парацетамолом. И если вы помните, поначалу больным ковидом ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.
И по протоколу, который вы запостили. Каким образом "Пациенты со слабо выраженными симптомами (в отделении)" попадают в больницу? И при чем тут фамотидин, применяющийся при язве желудка?
Вообще я понял, что никакого общепринятого (в мире) протокола лечения ковида не существует. Как, подозреваю, и других болезней. У каждого врача (лечебного учреждения, страны) свои методы, в которые он верит.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 15 кві, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1200 повторно заболевших из 1,887,338 переболевших в Украине... 0,07%. Можно считать почти железный иммунитет.
Взагалі-то, як мінімум в 20 разів більше, бо населення України в 20 разів більше кількості захворівших. Якщо врахувати, що основна маса додалась восени, то реально ще більше. В любому випадку, хвороба не дасть більш сильний захист ніж інактивована вакцина, яку в нас почали колоти, а там 50-60% захисту.