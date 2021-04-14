Додано: Чет 15 кві, 2021 12:47

vitaliian написав: Starikan написав: и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями). и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями). причём тут ск к парацетамолу? и кстати при ковиде рекомендуют ибупрофен, от парацетамола много где в мире отказываются из-за его токсичности для печени. Я лично лет 10 парацетамол не употребляю. причём тут ск к парацетамолу? и кстати при ковиде рекомендуют ибупрофен, от парацетамола много где в мире отказываются из-за его токсичности для печени. Я лично лет 10 парацетамол не употребляю.

в отделении

А вы смотрели видео с израильским медиком?Мой пост был в контексте его заявлений. Кстати, он лечит парацетамолом.И если вы помните, поначалу больным ковидом ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.И по протоколу, который вы запостили. Каким образом "Пациенты со)" попадают в больницу? И при чем тут фамотидин, применяющийся при язве желудка?Вообще я понял, что никакого общепринятого (в мире) протокола лечения ковида не существует. Как, подозреваю, и других болезней. У каждого врача (лечебного учреждения, страны) свои методы, в которые он верит.