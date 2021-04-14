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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3148314931503151>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Центр громадського здоров'я має дані щодо більш ніж 1,2 тис. випадків повторного захворювання на Covid-19, повідомив генеральний директор установи Роман Родина, передає «Укрінформ».

«Таких випадків у нас більш як 1,2 тисячі за весь період з початку пандемії», – сказав Родина.

За його словами, востаннє таку інформацію ЦГЗ запросили три тижні тому. Як повторні випадки у документах визначалися такі, коли пацієнт був зареєстрований у системі як одужавший, і в нього знову була діагностована коронавірусна хвороба.

«Якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет», – підкреслив Родина.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).
причём тут ск к парацетамолу? и кстати при ковиде рекомендуют ибупрофен, от парацетамола много где в мире отказываются из-за его токсичности для печени. Я лично лет 10 парацетамол не употребляю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:47

  vitaliian написав:
  Starikan написав:и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).
причём тут ск к парацетамолу? и кстати при ковиде рекомендуют ибупрофен, от парацетамола много где в мире отказываются из-за его токсичности для печени. Я лично лет 10 парацетамол не употребляю.

А вы смотрели видео с израильским медиком?
Мой пост был в контексте его заявлений. Кстати, он лечит парацетамолом.
И если вы помните, поначалу больным ковидом ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.

И по протоколу, который вы запостили. Каким образом "Пациенты со слабо выраженными симптомами (в отделении)" попадают в больницу? И при чем тут фамотидин, применяющийся при язве желудка?

Вообще я понял, что никакого общепринятого (в мире) протокола лечения ковида не существует. Как, подозреваю, и других болезней. У каждого врача (лечебного учреждения, страны) свои методы, в которые он верит.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 15 кві, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51

  vitaliian написав:
  Starikan написав:и рекомендованным семейным врачом "лечением" парацетамолом согласно "израильским методикам" (которые имхо навязаны тамошними страховыми компаниями).
причём тут ск к парацетамолу? и кстати при ковиде рекомендуют ибупрофен, от парацетамола много где в мире отказываются из-за его токсичности для печени. Я лично лет 10 парацетамол не употребляю.

Я лично не употребляю ни парацетамол, ни ибупрофен гораздо дольше. :)

1200 повторно заболевших из 1,887,338 переболевших в Украине... 0,07%. Можно считать почти железный иммунитет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:1200 повторно заболевших из 1,887,338 переболевших в Украине... 0,07%. Можно считать почти железный иммунитет.

Взагалі-то, як мінімум в 20 разів більше, бо населення України в 20 разів більше кількості захворівших. Якщо врахувати, що основна маса додалась восени, то реально ще більше. В любому випадку, хвороба не дасть більш сильний захист ніж інактивована вакцина, яку в нас почали колоти, а там 50-60% захисту.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38

  lapay написав:В любому випадку, хвороба не дасть більш сильний захист ніж інактивована вакцина, яку в нас почали колоти, а там 50-60% захисту.

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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:43

  tumos написав:
  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Некоторые вопросы к хотелось бы задать.
Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?


Как я поняла, внутримышечное введение препарата имеет место быть- эффективнее, чем таблетки, но менее эффективно, чем в вену. Особенности состоят в израильском (и слышала, что и в США) подходе: болеть надо комфортно(болезнь не должна ухудшать качество жизни), а укольчик в попу(или другую мышцу) это больно и потом лежать на попе больно.
типа, живешь меньше, но без неудобств
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:55

  Starikan написав:
  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Антибиотики - то таке, это вечный спор.
Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.

Я услышала другое: антибиотики назначаются тогда и тому, когда/кому они уже нужны, т.е. когда к вирусной инфекции добавилась бактериальная. Появление бактериальной инфекции отслеживается по общ ан крови: повысились лейкоциты, нейтрофилы,а лимфоциты в норме или упали. Ну, и С реактивный белок- отдельный анализ.
антибиотики не лечит вирусную инфекцию- зачем их зря принимать?

  Starikan написав:сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28

а это, вроде,- норм, не?

Скажу про себя: очень помогали прогулки в лесу(тяжело было туда дойти, но уже там- чувствовалось облегчение) и околойоговская активность + йоговские дыхательные упражнения(капалапхати, пхастрика и т.п.)
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:09

  ЛАД написав:Если у ребенка нет интереса к занятиям, то его, конечно, можно заставить что-то выучить, но... К сожалению, сегодняшняя телефонизация и интернетизация детей, по-моему, только мешает учебе. Во всяком случае, у основной массы.

По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.

И, очень интересно когда малолетний ребенок учится добывать информацию сам, причем не развлекательного характера, а по обучению чему-либо или информацию по интересующей теме. Главное вовремя реагировать на изменения, и контролировать чем занят ребенок в сети. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:12

ой, та что угодно можно делать, лишь бы быстрее уже закончилась эта пандемия! :cry:
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

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