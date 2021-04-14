"Хотят привиться от коронавируса 50% опрошенных жителей Киева, не хотят – 48%. В марте желающих было 27%, не желающих – 66%.
Больше всего готовых вакцинироваться среди респондентов старше 50 лет (54%), чаще готовы прививаться мужчины (54% против 46% среди женщин), обеспеченные и люди со средним доходом (54%) и те, кто переболел коронавирусом (53%)." https://news.liga.net/society/news/v-ki ... rusa-opros
"Литва просит Данию передать ей вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, заявила премьер-министр Литвы Игрида Шимоните. Об этом сообщает DELFI. По словам Шимоните, правительство Литвы уже обратилось к правительству Дании вчера, 14 апреля.
Starikan написав: Антибиотики - то таке, это вечный спор. Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Я услышала другое: антибиотики назначаются тогда и тому, когда/кому они уже нужны, т.е. когда к вирусной инфекции добавилась бактериальная. Появление бактериальной инфекции отслеживается по общ ан крови: повысились лейкоциты, нейтрофилы,а лимфоциты в норме или упали. Ну, и С реактивный белок- отдельный анализ. антибиотики не лечит вирусную инфекцию- зачем их зря принимать?
Я просмотрел только самое начало, и когда услышал, что он лечит ковид парацетамолом и все остальное считает мракобесием - дальше смотреть не стал, слишком долгое зрелище, да еще с этаким пафосом и презрением к "туземцам". Если он после этого битый час объяснял, что антибиотики без нужды принимать не надо - это очевидно и неинтересно.
Starikan написав:сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28
а это, вроде,- норм, не?
Норм - это 98 и 16-20. А температура 39 и кашель - это тоже норм ? Но не будем спорить, каждый лечится так, как предлагают ему выбранные им лечащие врачи.
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.
Обладая капилляростабилизирующими свойствами, связанными с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием, лекарственное средство кверцетин снижает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительным эффектом в результате блокады липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижает синтез лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.
Кверцетин проявляет противоязвенное действие (при применении нестероидных противовоспалительных средств), а также обладает радиопротекторной активностью (после рентгено- и гамма-облучений).
Кардиопротекторные свойства кверцетина обусловлены повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.
Репаративные свойства кверцетина проявляются в ускорении заживления ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, он проявляет стойкую иммуномодулирующую активность. Экспериментально определены также диуретические, спазмолитические, антисклеротические свойства. Кверцетин способен нормализовать артериальное давление и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.
я недавно давал схему профилактики с кверцетином, кверцетин ещё в феврале прошлого года предлагал в схему лечения его разработчик из Канады...